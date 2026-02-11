Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул подписала законопроект о медицинской помощи в уходе из жизни, который позволит врачам выписывать смертельную дозу препаратов пациентам на терминальной стадии заболевания, если им осталось жить менее шести месяцев. Принятие закона стало итогом более чем десятилетних дискуссий с участием правозащитных организаций, религиозных общин и гражданского общества, говорится на официальном сайте губернатора.

По словам Хокул, Нью-Йорк всегда будет отстаивать право на «телесную автономию», которая включает возможность для неизлечимо больных людей завершить жизнь «с достоинством и состраданием».

«Этот путь был глубоко личным для меня. Наблюдать страдания моей матери от амиотрофического склероза (БАС) было невыносимым опытом, в особенности потому что я ничего не могла сделать, чтобы облегчить боль любимого человека. Потребовались годы доверительных обсуждений с авторами законопроекта, экспертами в медицине, защитниками прав пациентов и, что самое важное, с семьями, которые прошли через это. Жители Нью-Йорка заслуживают выбор, который облегчит их страдания не за счет сокращения жизни, а за счет сокращения периода умирания — я твердо верю, что мы приняли правильное решение», — заявила Хокул.

Закон предусматривает ряд мер, которые исключают возможное принуждение или склонение пациентов к уходу из жизни. Так, между выпиской рецепта и приемом препарата устанавливается обязательный пятидневный период ожидания, а устная просьба пациента о назначении лекарства должна быть зафиксирована на видео или записана на диктофон. Каждый пациент, выразивший желание получить медицинскую помощь в уходе из жизни, проходит обязательную психиатрическую и психологическую оценку.

Услуга предоставляется исключительно жителям Нью-Йорка. При этом хосписы, связанные с религиозными организациями, могут и вовсе отказаться от такого варианта.

К слову, Хокул ранее подчеркивала в комментариях о законе, что учитывала в решении свою католическую веру. Изначально о планах подписать закон она сообщила в прошлом декабре и встретила критику со стороны местного духовенства.

Прелат Тимоти Долан, на тот момент занимавший пост архиепископа Нью-Йорка, назвал законопроект «вопиющим», а планы Хокул его одобрить «тревожащими». Большинство упомянутых выше мер в итоге были добавлены в инициативу в качестве поправок на этой неделе.

Автор закона, депутат нью-йоркской Ассамблеи Эми Полин назвала историческим день подписания инициативы. По ее словам, большинство людей «никогда не выберут медицинскую помощь в уходе из жизни», однако им важно знать, что такая возможность существует.

«Сегодня исторический день для Нью-Йорка… Эта законодательная инициатива о любви, автономии и облегчении ненужных страданий… Большинство людей никогда не выберут медицинскую помощь в уходе из жизни, но им важно иметь уверенность в том, что это этот акт сострадания возможен, даже если он никогда не будет совершен. Я глубоко признательна губернатору Хокул за то, что она увидела глубочайшее сострадание в основе этого закона, и выдающимся защитникам, которые много лет работали, чтобы этот день стал возможен», — сказала она.

Закон вступит в силу через шесть месяцев. Департамент здравоохранения за это время составит необходимый регламент, тогда как медицинские учреждения смогут подготовить и обучить персонал. Директор End of Life Choices New York Мэнди Цукер заявила, что некоммерческая организация проведет масштабную информационную кампанию, а сам закон он назвала «вехой на долгом и извилистом пути к справедливости, выбору, миру и достоинству».

«В течение следующих шести месяцев и после End of Life Choices New York проведет масштабную образовательную кампанию для врачей, юристов, медсестер, фармацевтов и многих других специалистов, которых непосредственно затронет этот новый закон, а также для широкой общественности. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с офисом губернатора и специализированными организациями, чтобы закон был реализован успешно и эффективно», — заявила Цукер.

Как сообщает Reuters, Нью-Йорк присоединился к 12 штатам США и округу Колумбия, где разрешен этот аналог эвтаназии. Орегон стал первым штатом США, легализовавшим медицинскую практику в 1994 году. Такой способ ухода из жизни также возможен в Калифорнии, Иллинойсе, Колорадо, Мэне, Монтане, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Вермонте, Вашингтоне и на Гавайях. В прошлом году End-of-Life Options Act («Закон о вариантах ухода из жизни») приняли в Делавэре, о чем ранее рассказывал RTVI.US.

Обычно под медицинской помощью в уходе из жизни подразумевается так называемое ассистированное самоубийство, хотя некоторые американские эксперты указывают на некорректность использования термина. Американская коллегия медицинского права в 2008 году приняла резолюцию, в которой выступила за исключение слова «самоубийство» из лексикона применительно к действиям психически дееспособного, хотя и неизлечимо больного человека, который выразил желание уйти из жизни.

Отличие же от эвтаназии состоит в том, что в случае медицинской помощи пациент самостоятельно контролирует весь процесс, тогда как при эвтаназии смертельную дозу препарата вводит врач.