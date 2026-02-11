63-летний социалист Антониу Жозе Сегуру победил на выборах президента Португалии. Во втором туре Сегуру получил 66,8% голосов, а его оппонент от ультраправых Андре Вентура — 33,2%.

Кандидат от левоцентристской Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру одержал победу на выборах президента Португалии. Во втором туре он обошел соперника от ультраправой партии Chega! ("Хватит!") Андре Вентуру, получив 66,8% голосов.

Набравший 33,2% голосов Андре Вентура уже признал поражение и пожелал Сегуру "отличного срока". При этом он выразил уверенность, что в будущем Португалией "будут управлять" представители его партии.

Антониу Жозе Сегуру станет первым президентом-социалистом в Португалии за последние 20 лет.

В своей победной речи он пообещал быть требовательным и бдительным главой государства и никогда не выступать против правительства. "Я пообещал лояльность и институциональное сотрудничество с правительством, и я сдержу свое слово. Я никогда не буду выступать против властей, но буду президентом, требовательным в вопросах решений и результатов", — сказал он. Первый тур президентских выборов в Португалии прошел 18 января. Ни один из кандидатов не получил в нем более 50% голосов — впервые с 1986 года. Антониу Жозе Сегуру тогда набрал 31,1%, а Андре Вентура — 23,5%.

За последнего проголосовали более полутора миллионов человек, и это лучший результат его ультраправой партии Chega! — крупнейшей оппозиционной силы в португальском парламенте — с момента ее создания в 2019 году.

Экономика Португалии демонстрирует уверенное восстановление и рост после пандемии, характеризуясь ускорением ВВП (ожидается рост на 1,9-2,2% в 2025-2026 гг.), снижением уровня госдолга (ниже 90% к 2026 году) и низким уровнем безработицы. Основными драйверами являются туризм, услуги и высокотехнологичная промышленность.

Основные аспекты экономической ситуации:

Рост ВВП: Экономика развивается быстрее среднего уровня по еврозоне. В 2023 году рост составил 1,2%, а в 4 квартале 2025 года ВВП увеличился на 1,9% в годовом выражении.

Государственный долг: Наблюдается стабильное снижение отношения госдолга к ВВП, прогнозируемое снижение с 93,6% в 2024 году до 80% к 2028 году.

Рынок труда: Уровень безработицы один из самых низких в Европе, близкий к 6%.

Драйверы: Активно развиваются туризм (10% занятых) и новые технологичные отрасли (автомобилестроение, фармацевтика, IT).

Риски: Зарегулированность рынка труда, высокая налоговая нагрузка, старение населения и зависимость от цен на энергоносителеи.

Несмотря на структурные проблемы, Португалия считается одной из самых привлекательных стран Европы для жизни и инвестиций в технологии.