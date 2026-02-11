Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал ежегодный доклад, в котором содержится вывод, что Россия не намерена в ближайшем будущем наносить военный удар по Эстонии или любому другому государству-члену НАТО.

Ведомство вместе с тем подчеркивает, что Россия увеличивает численность личного состава вооруженных сил и восстанавливает стратегические запасы артиллерийских боеприпасов. Кроме того, по принципу массовой армии формируются подразделения беспилотных летательных аппаратов.

В докладе также говорится, что контроль над Украиной является навязчивой идеей для президента РФ Владимира Путина, поскольку в его представлении это восстановило бы позицию России как великой державы, имеющей право принимать решения в сфере европейской безопасности, а мирные переговоры являются лишь одной из мер для победы в войне.

"Россия остается опасной страной, несмотря на свою некомпетентность, и бдительность необходима для предотвращения расширения «русского мира», - заявил в предисловии к докладу генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин. По его словам, повода для паники нет.

В опубликованном докладе отмечается, что с 2021 года военно-промышленный комплекс России увеличил производство артиллерийских боеприпасов более чем в 17 раз. Учитывая рост производства и значительный импорт, Россия, скорее всего, сможет пополнить часть своих стратегических запасов артиллерийских боеприпасов, даже несмотря на продолжающуюся войну с Украиной. Для Кремля поддержание таких запасов, почти наверняка, является важным элементом планирования потенциальных будущих конфликтов. Согласно оценкам Эстонии, военно-промышленный комплекс РФ расширяется за счет сжатия традицоннных секторов экономики.

"Хотя санкции явно влияют на российскую экономику, остаются лазейки, которые необходимо закрыть с помощью целенаправленных мер и сотрудничества между западными странами", - отметил глава департамента в предисловии.

На презентации доклада Каупо Розин заявил, что российская экономика стала очень уязвимой к каждому следующему пакету санкций. "Там начинают возникать определенные трещины, и все это развивается по очень благоприятной для нас траектории. Мое послание состоит в том, что на самом деле сейчас правильное время еще сильнее нажать на педаль", - сказал директор департамента внешней разведки Эстонии.

По его словам, Россия пыталась создать образ, будто способна еще долго воевать и ничто на нее не влияет, но положение в стране плохое.

В докладе говорится также говорится о репрессиях в отношении инакомыслящих в России. По оценкам эстонской разведки, в 2026 году Россия, вероятно, введет еще более жесткие меры по ограничению доступа к независимой информации в онлайн-СМИ.