Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Разведка Эстонии: Россия пока не намерена наносить удар по странам НАТО 3 312

В мире
Дата публикации: 11.02.2026
Euronews
Изображение к статье: Разведка Эстонии: Россия пока не намерена наносить удар по странам НАТО

"Россия остается опасной страной, несмотря на свою некомпетентность", - заявил глава Департамента внешней разведки Эстонии.

Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал ежегодный доклад, в котором содержится вывод, что Россия не намерена в ближайшем будущем наносить военный удар по Эстонии или любому другому государству-члену НАТО.

Ведомство вместе с тем подчеркивает, что Россия увеличивает численность личного состава вооруженных сил и восстанавливает стратегические запасы артиллерийских боеприпасов. Кроме того, по принципу массовой армии формируются подразделения беспилотных летательных аппаратов.

В докладе также говорится, что контроль над Украиной является навязчивой идеей для президента РФ Владимира Путина, поскольку в его представлении это восстановило бы позицию России как великой державы, имеющей право принимать решения в сфере европейской безопасности, а мирные переговоры являются лишь одной из мер для победы в войне.

"Россия остается опасной страной, несмотря на свою некомпетентность, и бдительность необходима для предотвращения расширения «русского мира», - заявил в предисловии к докладу генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин. По его словам, повода для паники нет.

В опубликованном докладе отмечается, что с 2021 года военно-промышленный комплекс России увеличил производство артиллерийских боеприпасов более чем в 17 раз. Учитывая рост производства и значительный импорт, Россия, скорее всего, сможет пополнить часть своих стратегических запасов артиллерийских боеприпасов, даже несмотря на продолжающуюся войну с Украиной. Для Кремля поддержание таких запасов, почти наверняка, является важным элементом планирования потенциальных будущих конфликтов. Согласно оценкам Эстонии, военно-промышленный комплекс РФ расширяется за счет сжатия традицоннных секторов экономики.

"Хотя санкции явно влияют на российскую экономику, остаются лазейки, которые необходимо закрыть с помощью целенаправленных мер и сотрудничества между западными странами", - отметил глава департамента в предисловии.

На презентации доклада Каупо Розин заявил, что российская экономика стала очень уязвимой к каждому следующему пакету санкций. "Там начинают возникать определенные трещины, и все это развивается по очень благоприятной для нас траектории. Мое послание состоит в том, что на самом деле сейчас правильное время еще сильнее нажать на педаль", - сказал директор департамента внешней разведки Эстонии.

По его словам, Россия пыталась создать образ, будто способна еще долго воевать и ничто на нее не влияет, но положение в стране плохое.

В докладе говорится также говорится о репрессиях в отношении инакомыслящих в России. По оценкам эстонской разведки, в 2026 году Россия, вероятно, введет еще более жесткие меры по ограничению доступа к независимой информации в онлайн-СМИ.

Читайте нас также:
#НАТО #Украина #санкции #разведка #кремль #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го февраля

    "В докладе говорится также говорится о репрессиях в отношении инакомыслящих в России" - в самой Эстонии посадили дворника за книжку, изданную им в России. Так что чья бы корова мычала...

    6
    2
  • A
    Aleks
    11-го февраля

    Уже Миронов(Справедливая Россия)назвал тех,кто блокирует телеграмм ,а это Сергей Израитель -Ки́риенко и его сын,отвечающий за платформу Макс,которая полностью является слежкой за гражданами,ИДИОТами и чуть ли не врагами России,потому что Телеграммом пользуются на фронте,но пятошестая сионистская колонна гнет свою линию. И тут или она загнётся,или Россия... Тут Европе даже переживать не надо. Путин все сделает за вас 😈👽🔯

    4
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го февраля

    "...до Таллинна далеко? Уже далеко..."

    10
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео