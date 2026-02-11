Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украинская делегация может отправиться в Москву на переговоры лично с Путиным - СМИ 4 959

В мире
Дата публикации: 11.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: Украинская делегация может отправиться в Москву на переговоры лично с Путиным - СМИ

Причиной является то, что действующий состав российской переговорной группы не имеет никакого влияния в Кремле и полномочий принимать важные решения по урегулированию войны.

Для ускорения переговорного процесса рассматривается возможность отправки украинской делегации в Москву на переговоры лично с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine context, который связывают с руководителем ОП Кириллом Будановым.

Отмечается, что причиной является то, что действующий состав российской переговорной группы не имеет никакого влияния в Кремле и полномочий принимать важные решения по урегулированию войны. Из-за этого переговоры фактически "стоят на месте".

По данным Telegram-канала, на последних переговорах в Абу-Даби прозвучало предложение сменить место встречи делегаций. Предполагается, что это может помочь добиться прогресса в переговорах.

Кроме того, в Telegram-канале добавили, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут стать "гарантами безопасности". Звучали предложения о том, что их самолет прилетит в Варшаву, где заберет украинских переговорщиков и полетит в аэропорт "Внуково", после чего обе делегации проведут прямые переговоры с Путиным.

"Но, несмотря на это, под вопросом остается участие во всем этом Кирилла Алексеевича Буданова, которого РФ заочно "арестовала" в 2023 году по надуманным обвинениям", - подчеркнули в Telegram-канале.

Реакция Москвы

Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа в комментарии росСМИ заявил, что Россия "готова обеспечить полную безопасность" украинской делегации, если она решит приехать в Москву на переговоры. Он добавил, что Москва "уже много раз приглашала украинскую сторону и, в частности, президента Украины Владимира Зеленского".

Также Чепа заверил, что Россия якобы "заинтересована в конструктивных переговорах". Тем не менее, он выразил сомнения в том, что такой визит действительно состоится.

Без встречи с Путиным не удастся решить болезненные вопросы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти нашей страны открыты к встрече в любом формате с представителями РФ и США в рамках переговорного процесса по окончанию войны. По его словам, без встречи с главой РФ Владимиром Путиным не получится договориться по территориальным вопросам.

Зеленский отметил, что в мирном плане из 20 пунктов есть именно эти болезненные вопросы о территориях. Он подчеркнул, что эти вопросы кто-то отдельно из лидеров не сможет решить.

Читайте нас также:
#Украина #безопасность #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • С
    Сарказм
    11-го февраля

    Чтоб этот жалкий плешивый кремлечмошник добровольно оказался в радиусе ближе 100 км от боевого украинского офицера? Да ему никаких чемоданов не хватит вместить все то дерьмо, на которое он изойдет от страха. Это ничтожество маскимум трусы новичком испачкать может исподтишка, да и то чужими руками.

    1
    14
  • ТТ
    Тим Тим
    Сарказм
    12-го февраля

    Где ты ухилянт в окружении вашего наркомана -попрошайки видел боевых офицеров,боевые офицеры в окопах сидят,совсем салом мозги заплыли?

    7
    0
  • З
    Злой
    11-го февраля

    А почему он диктатор?

    15
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го февраля

    Единственное, зачем они нужны в Москве - для подписания Акта капитуляции.

    18
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео