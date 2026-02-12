Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Массовое убийство в канадском городке совершила 18-летняя трансженщина 3 3659

В мире
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Массовое убийство в канадском городке совершила 18-летняя трансженщина
ФОТО: twitter

Массовое убийство, произошедшее во вторник в городе Тамблер-Ридж провинции Британская Колумбия, совершила 18-летняя трансженщина, в среду сообщила канадская полиция, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Мотив преступления властям пока неизвестен, однако у стрелявшей, которая затем покончила с собой, были психические расстройства, заявил командир полиции Дуэйн Макдональд.

18-летняя трансперсона Джесси ван Ротселар, родившаяся биологическим мужчиной и четыре года назад оставившая среднюю школу, во вторник застрелила у себя дома мать и сводного брата, а затем в этой школе убила еще шесть человек.

Прибыв в среднюю школу, полицейские сначала обнаружили шестерых убитых — 39-летнюю учительницу, трех 12-летних учениц и двух учеников 12 и 13 лет.

Стрелявшая, вооруженная длинноствольным ружьем и пистолетом, была найдена мертвой с огнестрельным ранением, нанесенным самой себе.

Она была известна полиции, сотрудники которой ранее неоднократно посещали ее дом, реагируя на вызовы, связанные с психическими расстройствами.

Макдональд сообщил, что у стрелявшей было разрешение на хранение огнестрельного оружия, срок действия которого истек. Ранее по месту ее проживания оружие было конфисковано, но затем возвращено.

После произошедшей трагедии в Канаде государственные флаги в течение семи дней будут приспущены. Премьер-министр Канады Марк Карни отменил запланированную поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии.

Случаи стрельбы в школах в Канаде происходят редко по сравнению с соседними США.

Эта трагедия стала одной из крупнейших в Канаде по числу жертв. В 2020 году в провинции Новая Шотландия произошла массовая стрельба, в результате которой были убиты 22 человека, что привело к запрету многих видов боевого оружия.

Тамблер-Ридж с населением 2,4 тысячи человек расположен более чем в 1100 километрах к северу от крупнейшего города Британской Колумбии — Ванкувера.

Читайте нас также:
#полиция #криминал #оружие #трагедия #Канада #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
3
4
0

Оставить комментарий

(3)
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    12-го февраля

    У психбольного транса в 18 лет уже было истекшая лицензия на оружие, они там ипанулись?

    62
    1
  • IIa
    Igors I'am
    12-го февраля

    Таиланд — стрельба в школе (11-12 февраля 2026) Канада — массовая стрельба в школе (10 февраля 2026) там какая то трансгендер...пострелял . Россия — ножевое нападение (несколько дней назад)

    Какого простите лешего государства не обеспечивают безопасностью детей? То есть любой родителей отправляя своего ребенка в школу рискует и надеется на лучшее,что не найдется в этот раз очередной невменяемый студент с оружием! Почему государство не не садит в каждой школе по пять охранников,которые будут проверять каждого,даже если он сказал,что вышел к маме на минутку,она принесла албчии,идёт назад шмонаем,проверяем!! Почему нет особо контроля за булингом ,что б либо не цнижаещь одноклассника либо спец школа какая то ..и главный вопрос нашему государству...на фоне вот этой прапоганды,что русскоговорящие это зло,мы враги,акураниы и так далее .мы отлично знаем,что происходи в наших школах с русским детьми,особо одареные педагоги сами запрещают и занимаются тем же булингом По отношению к русскоговорящим детям? Я ни чего не выдумывю,у меня ребенок студент!! Государство готово,что и у нас произойдет нечто похожее...и кто не дай бог вернёт потом к жизни пострадавших детей пока политика и попогандаиненависти приввшк всего осиального

    23
    2
  • Д
    Дед
    12-го февраля

    Мужчина считающий себя женщиной и наоборот, не могут быть нормальным с психической точки зрения. Ввести культ психически заболевших людей и еще и назначать таких в управление стран, это самоубийство.

    62
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео