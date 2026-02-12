Массовое убийство, произошедшее во вторник в городе Тамблер-Ридж провинции Британская Колумбия, совершила 18-летняя трансженщина, в среду сообщила канадская полиция, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Мотив преступления властям пока неизвестен, однако у стрелявшей, которая затем покончила с собой, были психические расстройства, заявил командир полиции Дуэйн Макдональд.

18-летняя трансперсона Джесси ван Ротселар, родившаяся биологическим мужчиной и четыре года назад оставившая среднюю школу, во вторник застрелила у себя дома мать и сводного брата, а затем в этой школе убила еще шесть человек.

Прибыв в среднюю школу, полицейские сначала обнаружили шестерых убитых — 39-летнюю учительницу, трех 12-летних учениц и двух учеников 12 и 13 лет.

Стрелявшая, вооруженная длинноствольным ружьем и пистолетом, была найдена мертвой с огнестрельным ранением, нанесенным самой себе.

Она была известна полиции, сотрудники которой ранее неоднократно посещали ее дом, реагируя на вызовы, связанные с психическими расстройствами.

Макдональд сообщил, что у стрелявшей было разрешение на хранение огнестрельного оружия, срок действия которого истек. Ранее по месту ее проживания оружие было конфисковано, но затем возвращено.

После произошедшей трагедии в Канаде государственные флаги в течение семи дней будут приспущены. Премьер-министр Канады Марк Карни отменил запланированную поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии.

Случаи стрельбы в школах в Канаде происходят редко по сравнению с соседними США.

Эта трагедия стала одной из крупнейших в Канаде по числу жертв. В 2020 году в провинции Новая Шотландия произошла массовая стрельба, в результате которой были убиты 22 человека, что привело к запрету многих видов боевого оружия.

Тамблер-Ридж с населением 2,4 тысячи человек расположен более чем в 1100 километрах к северу от крупнейшего города Британской Колумбии — Ванкувера.