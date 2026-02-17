Axios: США за сутки перебросили на Ближний Восток более 50 истребителей.
Вашингтон продолжает наращивать военную мощь на Ближнем Востоке. Делается это на фоне переговоров США и Ирана в Женеве, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По данным открытых авиарадаров, за последние 24 часа туда были переброшены более 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.
Кроме того, американские силы продолжили переброску в регион систем противовоздушной обороны, отмечает телеканал CNN. Один из собеседников сообщил, что там было решено продлить срок пребывания части военных подразделений, хотя в ближайшие недели ожидалась их ротация.
Как уже сообщалось сегодня, военное командование США завершило переброску дополнительных сил на Ближний Восток в преддверии переговоров с Ираном. По данным CNN, наращивание военной мощи в регионе служит элементом давления на Тегеран в переговорном процессе.
