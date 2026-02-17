Baltijas balss logotype
Россияне будут участвовать в Паралимпийских играх за счет спортсмена из Латвии – ЛПК 2 1982

Политика
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россияне будут участвовать в Паралимпийских играх за счет спортсмена из Латвии – ЛПК

После предоставления квот параспортсменам из России и Беларуси латвийский горнолыжник Мартиньш Олиньш не сможет участвовать в Паралимпийских играх, сообщает Латвийский паралимпийский комитет (ЛПК).

Следуя решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Международного паралимпийского комитета от 16 февраля, в Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо примут участие десять спортсменов из России и Беларуси.

Хотя в октябре FIS решила не допускать параспортсменов этих стран к квалификационным соревнованиям, набирать рейтинговые очки они смогли после того, как в декабре в Спортивном арбитражном суде была выиграна апелляция против FIS.

В понедельник FIS и Международный паралимпийский комитет разрешили десяти спортсменам из России и Беласри выступить в трёх видах спорта — сноуборде, горнолыжном спорте и лыжных гонках.

Между тем месяц назад Международный паралимпийский комитет призвал подавать заявки на специальные приглашения тем спортсменам, которые по каким-либо причинам не квалифицировались на Игры самостоятельно. ЛПК также подал заявку на Олиньша, поскольку до 16 января ему не хватало необходимого количества очков для полной квалификации.

В результате решений двух международных организаций стало известно, что возможность выступить на зимних Паралимпийских играх Олиньшу не предоставлена. Это означает, что Латвию на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо будут представлять семь параспортсменов, а не восемь, как планировалось изначально.

«Список тех, кому предоставлены места, мы получили лишь 16 февраля — за десять дней до прибытия первых спортсменов в деревню в Кортине. Я возмущена тем, что латвийскому паралыжнику Олиньшу не дают возможности стартовать на зимних Паралимпийских играх, хотя квота, выделенная Латвии в парагорнолыжном спорте, была подтверждена ещё в июле прошлого года», — указала президент ЛПК Дайга Дадзите.

По её словам, российские и белорусские спортсмены начали набирать рейтинговые очки только в середине декабря 2025 года, однако нет ясности, в каких соревнованиях они участвовали и где получили эти очки.

«Оказаться на первом месте мирового рейтинга своей медицинской классификации за два месяца — это мистика. Для сравнения: Олиньш с сентября 2025 года по 13 февраля 2026 года участвовал во всех доступных в Европе рейтинговых соревнованиях, но ему не удалось завоевать место на зимних Паралимпийских играх», — сказала Дадзите.

«Не побоюсь сказать, что эти спортсмены будут участвовать в Играх за счёт нашего спортсмена», — заявила Дадзите.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. Латвия будет представлена в соревнованиях по кёрлингу на колясках — в турнирах смешанных пар и команд.

#Латвия #спорт #Беларусь #Россия
