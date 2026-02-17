Baltijas balss logotype
Зеленский выдвинул условие по выводу войск из Донбасса 0 1812

В мире
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский выдвинул условие по выводу войск из Донбасса
ФОТО: Global Look Press

Зеленский готов обсудить вывод войск из Донбасса, если Россия поступит так же.

Украина готова обсудить вывод своих войск из Донбасса, но только при условии, что Россия отведет свои на такое же расстояние. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Axios.

Он подчеркнул, что мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск, будет отклонено. «Люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... мне, они не простят», — сказал украинский лидер.

#Украина #войска #Россия #политика
