Австралия предоставила убежище иранским футболисткам, отказавшимся петь гимн. Об этом заявил глава австралийского МВД Тони Берк. По его словам, австралийская полиция уже поместила пятерых спортсменок "в безопасное место", а он одобрил и подписал их заявки на гуманитарные визы.

"Я даже не хочу представлять, насколько трудным было это решение для каждой из женщин", - написал Берк в соцсетях, опубликовав совместное фото с пятью спортсменками, которые улыбались и аплодировали при подписании документов. "Люди были очень рады начать новую жизнь в Австралии", - добавил премьер.

Игрокам женской сборной Ирана по футболу грозит преследование на родине, так как они отказались петь национальный гимн перед матчем с Южной Кореей 2 марта. Он состоялся в рамках Кубка Азии, проходящего в Австралии. Иранское госТВ назвало это "верхом бесчестия". Перед следующими играми спортсменки снова исполнили гимн.

9 марта Дональд Трамп публично призвал Австралию предоставить убежище иранкам. По словам президента США, их не следует отправлять обратно на родину, где им "весьма вероятно" грозит смерть.