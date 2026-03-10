Дональд Трамп публично призвал Австралию предоставить убежище иранкам.
Австралия предоставила убежище иранским футболисткам, отказавшимся петь гимн. Об этом заявил глава австралийского МВД Тони Берк. По его словам, австралийская полиция уже поместила пятерых спортсменок "в безопасное место", а он одобрил и подписал их заявки на гуманитарные визы.
"Я даже не хочу представлять, насколько трудным было это решение для каждой из женщин", - написал Берк в соцсетях, опубликовав совместное фото с пятью спортсменками, которые улыбались и аплодировали при подписании документов. "Люди были очень рады начать новую жизнь в Австралии", - добавил премьер.
Игрокам женской сборной Ирана по футболу грозит преследование на родине, так как они отказались петь национальный гимн перед матчем с Южной Кореей 2 марта. Он состоялся в рамках Кубка Азии, проходящего в Австралии. Иранское госТВ назвало это "верхом бесчестия". Перед следующими играми спортсменки снова исполнили гимн.
9 марта Дональд Трамп публично призвал Австралию предоставить убежище иранкам. По словам президента США, их не следует отправлять обратно на родину, где им "весьма вероятно" грозит смерть.
