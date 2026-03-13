Трампу пора к Тарантино: «посмотрите, что сегодня случится с сумасшедшими подонками»

В мире
Дата публикации: 13.03.2026
BB.LV
Президент США Дональд Трамп выступил с новой угрозой в адрес Ирана, опубликовав сообщение на своей платформе Truth Social. В посте он заявил: "Посмотрите, что сегодня случится с этими безумными подонками".

По словам Трампа, иранский военно-морской флот был уничтожен, их авиация больше не существует, а ракеты и беспилотники страны ликвидируются. Он также утверждает, что лидеры Ирана "стерты с лица земли".

"Они убивали невинных людей по всему миру на протяжении 47 лет, и теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их", — добавил Трамп, подчеркнув, что считает это "большой честью".

Его заявление вызвало резкую реакцию в международных СМИ и снова обострило напряженность между США и Ираном.

#Иран #США #Дональд Трамп #угроза #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
