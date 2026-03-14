Два танкера под индийским флагом, перевозящие сжиженный нефтяной газ (LPG), успешно прошли через Ормузский пролив, сообщило в субботу Министерство судоходства Индии, отметив, что это редкое исключение в важном для международной торговли морском проливе, где движение нарушено из-за военных действий на Ближнем Востоке, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Тегеран почти полностью остановил морское движение через Ормузский пролив, через который обычно транспортируется около пятой части мировой нефти и сжиженного природного газа.

"Они рано утром безопасно прошли Ормузский пролив и направляются в Индию", — заявил журналистам на пресс-конференции в Дели специальный секретарь Министерства портов, судоходства и водных путей Индии Раджеш Кумар Синха.

Ожидается, что танкеры "Shivalik" и "Nanda Devi", перевозящие около 92 700 тонн LPG, прибудут в Индию в ближайшие пару дней и направятся в западные порты Мундра и Кандла.

Оба индийских судна безопасно пересекли Ормузский пролив после переговоров между Дели и Тегераном, которые проходили в последние дни.

В четверг премьер-министр Нарендра Моди сообщил, что разговаривал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и обсуждал транзит товаров и энергоресурсов из стран Персидского залива.

Индия также предоставила убежище 183 морякам с иранского судна "IRIS Lavan", которое после начала войны пришвартовалось в южном порту Кочи.

Индия является четвертым по величине покупателем сжиженного природного газа (LNG) в мире и вторым по величине покупателем LPG, который используется для приготовления пищи и в основном закупается на Ближнем Востоке.

Поскольку поставки сокращаются, Дели во вторник после перебоев с импортом ввел более строгий контроль над природным газом и газом для приготовления пищи.

Министерство нефти Индии заявило, что новые правила "обеспечат справедливое распределение и непрерывную доступность для приоритетных отраслей".

Министерство постановило, что поставки LNG в приоритетном порядке должны направляться домохозяйствам, транспортному сектору и на производство LPG.

Промышленные отрасли Индии, например ряд производителей керамики и плитки, уже сообщили, что сталкиваются с сокращением поставок газа, что может повлиять на производство.

Рестораны и гостиницы по всей Индии также предупредили о возможных перебоях в работе после того, как в понедельник отдельным распоряжением министерства был установлен приоритет поставок LPG для домохозяйств.