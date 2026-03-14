Греческий танкер стал целью атаки в субботу у российского черноморского порта Новороссийск, сообщили его владельцы, в то время как власти Греции заявили, что экипаж находится в безопасности, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Базирующаяся в Афинах компания "Maran Tankers Management" сообщила, что ранним утром в субботу в танкер "Maran Homer" попал "неизвестный объект", когда он находился за пределами территориальных вод России и ожидал указаний для входа в терминал "Caspian Pipeline Consortium" (CPC) в Новороссийске.

Компания указала, что танкер типа "Suezmax" под греческим флагом должен был перевозить груз казахстанской нефти.

"Палубе судна и палубному оборудованию были нанесены лишь незначительные материальные повреждения. Танкер не перевозил груз, и загрязнения окружающей среды не произошло. Он уже покинул Новороссийск", — добавили в компании.

Министерство торгового флота Греции сообщило, что "состояние здоровья 24 членов экипажа — десяти граждан Греции, 13 граждан Филиппин и одного гражданина Румынии — хорошее".

Министр морских дел Василис Кикилис заявил, что танкер был зафрахтован американской энергетической компанией "Chevron", и атака "может быть связана" с ослаблением санкций в отношении российской нефти.

США смягчили некоторые ограничения на торговлю российской нефтью, пытаясь стабилизировать глобальные энергетические рынки, которые были потрясены блокированием Ираном Ормузского пролива на фоне войны на Ближнем Востоке.

Субботняя атака не связана с войной на Ближнем Востоке, заявил Кикилис государственному телеканалу ERT.

Кикилис добавил, что Греция при необходимости поднимет этот вопрос на уровне лидеров Европейского союза, назвав атаки на суда под греческим флагом или с греческим экипажем "неприемлемыми и крайне опасными".