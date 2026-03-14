В воскресенье, 15 марта 2026 года проходит республиканский референдум по принятию новой Конституции.

На голосование вынесен один вопрос: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».

Проект предполагает масштабное изменение основного закона — поправки затрагивают около 84% текста действующей Конституции.

Ключевые изменения: перераспределение полномочий и укрепление системы сдержек и противовесов. Также планируется создание нового представительного органа — Курултая, который может заменить текущий двухпалатный парламент (Сенат и Мажилис) на однопалатный законодательный орган.

В целом новая Конституция направлена на усиление защиты прав граждан и реформирование политических институтов.

За процессом следят международные наблюдатели — несколько десятков иностранных журналистов, включая представителя портала bb.lv.

Накануне референдума перед журналистами выступил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов. Вот, что он рассказал:

Сегодня наша страна, без преувеличения, проживает по-настоящему исторический этап в своем развитии.

За последние годы мы добились многого, сформировали независимое государство и заложили основы устойчивого развития.

В сложных геополитических и геоэкономических условиях Казахстан успешно поддерживает устойчивый рост экономики, уверенно и последовательно реализует национальную стратегию.

По итогам прошлого года ВВП Казахстана составил 306 млрд долларов. Благодаря этому в нынешнем году мы вошли в число 50 крупнейших экономик мира.

А по итогам текущего года, как прогнозируют авторитетные международные организации и финансовые институты, ВВП нашей страны достигнет 320 млрд долларов. Золотовалютные резервы страны – 74 млрд долларов, а совокупные – 139 млрд долларов.

По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева осуществляются масштабные преобразования, последовательным продолжением которых стала конституционная реформа, как ответ на запрос общества.

Изначально в повестке дня была парламентская реформа, но общественные дискуссии, которые велись на протяжении полугода, вышли далеко за рамки этой инициативы.

Для систематизации всех предложений была создана Конституционная комиссия в числе 130 человек. Комиссия детально рассмотрела и обобщила более 12 тысяч предложений граждан, которые высказывали свое мнение посредством государственных цифровых платформ eGov и eOtinish. Очень важно, что работа Комиссии была предельно открытой.

Изменения затронули 84 процента текста Конституции. То есть, были разработаны совершенно новые статьи и разделы. Существенные изменения претерпела структура Основного закона.

Изменилось государство, меняется общество. Особенно заметно, что глубокие изменения в общественном менталитете, общественном сознании произошли в последние годы. В соответствии с этим появляются новые общественные ожидания, на которые новый текст Конституции адекватно отвечает.

Стратегическая цель конституционной реформы – укрепление государственности и независимости, повышение благосостояния граждан. Новая Конституция – это своевременный ответ на глобальные вызовы и фундамент устойчивости государства. Реформа создает современную, эффективную политическую модель, ориентированную на защиту прав граждан и реальный диалог с обществом.

Ключевым приоритетом реформы становится человек: его жизнь, права и свободы официально провозглашаются высшей ценностью. По сути, новый Основной закон содержит большое количество конкретных социальных норм, трансформирует систему власти в инструмент защиты интересов граждан.

Проект Основного закона формирует модель сильного и компетентного Парламента, эффективного и результативного Правительства, независимой и прозрачной судебной системы. Предусматривается усиление роли политических партий, развитие консультативных институтов, укрепление маслихатов и выстраивание эффективного взаимодействия центра и регионов.

Сегодня предлагается новая модель государственного устройства, согласно которой все ветви власти будут в равной степени независимы при принятии решений.

Полномочия главного представительного органа страны – Курултая – будут расширены. Однопалатный Парламент позволит эффективно осуществлять законотворческую деятельность.

В Казахстане будет создана поистине народная власть, в основе которой такие непреходящие ценности, как социальная справедливость и созидательный патриотизм, верховенство закона и общественный порядок, законные права и свободы граждан, приоритет образования, науки, технологий и, разумеется, Независимость, суверенитет, территориальная целостность нашего государства.

В нынешней жизни общества принцип «не человек для государства, а государство для человека» приобрел особую актуальность и поэтому проходит красной нитью сквозь весь текст Новой Конституции.

Проект Новой Конституции возводит в абсолют защиту прав и свобод человека, начиная с рождения, получения начального и среднего образования, создания семьи и заканчивая ответственностью совершеннолетних детей перед нетрудоспособными родителями.

На конституционном уровне предлагается закрепить право на неприкосновенность частной жизни, гарантии защиты персональных данных и цифровых прав.

В качестве конституционного принципа деятельности государства впервые определяется развитие науки и образования, культуры и инноваций.

Новая Конституция открывает путь для технологического прогресса, развития искусственного интеллекта и тотальной цифровизации.

Важное значение имеет положение о светском характере государства, в частности, системы образования. Наша страна обладает большим потенциалом, чтобы стать центром притяжения талантов и инвестиций со всего мира. Это важная часть работы по совершенствованию качества человеческого капитала.

Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача, стоящая перед нашим государством. Проект Основного закона показывает, что Казахстан – это государство с прочным фундаментом, идущее выверенным стратегическим курсом и устремленное в будущее. Каждая норма будет служить национальным интересам.