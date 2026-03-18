Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп хочет возвращения России в мировую экономику, чтобы ослабить влияние Китая - Politico 8 1621

Дата публикации: 18.03.2026
BB.LV
Президент США Дональд Трамп стремится добиться прекращения войны в Украине и возвращения России в мировую экономику, чтобы снизить влияние Китая, сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники, пишет ЛЕТА со ссылкой на MEDUZA.

Администрация Трампа считает, что, предложив России стимулы для завершения войны в Украине, добившись её возвращения в мировую экономику и привлекая американские инвестиции, можно изменить глобальный баланс сил в противостоянии США с Китаем.

По словам представителя администрации Трампа, поиск способов "сближения с Россией" может создать "иной баланс сил" в отношениях США и Китая, который будет выгоден Вашингтону.

Эта стратегия соответствует более широкой внешнеполитической линии Белого дома, направленной на ограничение влияния Китая.

Она включает, в частности, попытки свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и давление на правительство Кубы с целью уменьшить влияние Китая в западном полушарии.

Противодействие Китаю — не единственная причина, по которой Белый дом стремится добиться прекращения войны между Россией и Украиной, однако, как отмечает Politico, это помогает объяснить, почему представители Трампа после многих месяцев безрезультатных переговоров не отказались от этой цели.

Контакты с Россией продолжаются, несмотря на сообщения о том, что Москва обменивается разведданными с Ираном для нанесения ударов по целям США.

В Украине идея предоставления России экономических стимулов для сближения с США вызывает обеспокоенность, отмечает Politico.

"Мы уже пытались действовать таким образом — и это ни к чему не привело", — заявил изданию украинский чиновник, напомнив, как Германия в рамках своей "восточной политики" пыталась сблизиться с Россией, однако это не остановило войну.

Читайте нас также:
#США #мировая экономика #Украина #инвестиции #дипломатия #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(8)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео