МАГАТЭ и "Росатом" сообщили, что на территорию АЭС "Бушер" в Иране упал снаряд. По предварительной информации, это не привело к утечке радиации. "Росатом" продолжит эвакуацию его сотрудников в Россию.

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что вечером 17 марта на территорию атомной электростанции "Бушер", расположенной вблизи одноименного города на юго-западе страны, упал снаряд. Об этом сообщили в среду, 18 марта, МАГАТЭ, а также иранское агентство Tasnim, которое связывают с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). По данным Tasnim, пострадавших не было, пишет DW.

Ранее о попадании снаряда неназванного типа в АЭС "Бушер" заявила российская госкорпорация "Росатом", сотрудники которой заняты в строительстве новых блоков станции. "В 18:11 по московскому времени был нанесен удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенному на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока", - говорилось в сообщении "Росатома".

В МАГАТЭ подчеркнули, что попадание снаряда не привело к утечке радиации или другим повреждениям АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси вновь призвал стороны конфликта (Иран, США и Израиль) к максимальной сдержанности, чтобы не допустить ядерной аварии.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев назвал инцидент "вопиющим пренебрежением ключевыми правилами и принципами международной безопасности". По его словам, на АЭС "Бушер" остаются около 480 российских сотрудников. С начала войны США и Израиля против Ирана госкорпорация уже провела две эвакуации персонала и сейчас готовит третью, добавил Лихачев.

АЭС "Бушер" - ключевой объект иранской атомной энергетики

АЭС "Бушер" - первая атомная электростанция, построенная в Иране. Власти страны начали ее строительство при поддержке немецкой компании Siemens еще в 1975 году.

После исламской революции работы были законсервированы и возобновились только в 1995 году при участии "Росатома". Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 2013 году, а спустя несколько лет началось строительство второго энергоблока.

В последние годы на станции регулярно случались технические проблемы, что приводило к отключению электричества в ряде регионов Ирана.