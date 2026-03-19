Россия отправила на Кубу два танкера с нефтью и газом, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов, пишет LETA со ссылкой на Meduza.

Судно «Sea Horse» под флагом Гонконга, перевозящие 27 000 тонн российского газа, должно прибыть на Кубу 23 марта.

В свою очередь 4 апреля на Кубу должен прибыть танкер «Anatoly Kolodkin» с более чем 700 000 баррелей нефти.

Если суда прибудут на Кубу, это будут первые поставки энергоресурсов на остров за три месяца с момента, как США начали реализовывать энергетическую блокаду Кубы.

В конце января президент США Дональд Трамп пригрозил ввести повышенные пошлины для всех стран, поставляющих энергоресурсы на Кубу.

Параллельно с этим 12 марта США, стремясь сдержать рост цен на нефть, вызванный войной с Ираном, смягчили санкции на российскую нефть, введённые из-за полномасштабной войны России против Украины.

В конце января Трамп заявил, что США могут осуществить «дружественное присоединение Кубы».

На этой неделе он сказал, что для него могло бы быть честью «взять под контроль Кубу тем или иным способом».

«Я считаю, что могу делать с ней всё, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна», — заявил Трамп.