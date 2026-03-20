Французский военный раскрыл местоположение авианосца Charles de Gaulle в спортивном приложении

Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Французский военнослужащий с помощью приложения для отслеживания спортивной активности "Strava" раскрыл точное местоположение авианосца "Charles de Gaulle", сообщает газета "Le Monde", пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Флагман Франции "Charles de Gaulle" с сопровождающими фрегатами в начале марта был развернут в Средиземном море после того, как удары США и Израиля по Ирану привели к военному конфликту на Ближнем Востоке.

Авианосец находится в южной части Средиземного моря с 9 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это "чисто оборонительной" позицией для поддержки союзников Франции в конфликте.

Как сообщает "Le Monde", в публичном профиле приложения "Strava" видно, что 13 марта пользователь совершал пробежку по кругу на корабле, который находился в движении в море к северо-западу от Кипра. Спутниковые снимки показывают, что в тот момент поблизости находился авианосец.

Тот же человек в конце февраля бегал в Копенгагене по мосту из шведского города Мальмё, где в то время был пришвартован "Charles de Gaulle", свидетельствуют данные "Strava".

Вооружённые силы Франции подтвердили агентству AFP, что если информация окажется достоверной, будут приняты соответствующие меры, поскольку личному составу военно-морских сил регулярно напоминают о рисках нарушений безопасности при использовании подобных приложений.

"Сообщённый случай — если он подтвердится — не соответствует действующим инструкциям", — заявили в армии.

Ранее профили в подобных приложениях уже становились источником утечки конфиденциальной информации.

В 2024 году "Le Monde" сообщала, что телохранители президента Франции Эммануэля Макрона, президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, сопровождая их в поездках, случайно раскрыли данные об их местоположении.

В 2018 году карты "Strava" показали расположение военного персонала США и их союзников в Ираке, Сирии и Афганистане.

Хотя некоторые базы были хорошо известны группировкам, которые могли планировать нападения, карты также показывали маршруты, которыми, вероятно, пользовались военные при передвижении вне баз, и такая информация могла быть использована для планирования взрывов или засад.

