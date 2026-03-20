На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке лидеры Европейского союза хотят подготовиться к возможному миграционному кризису, заявила в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

"Мы не допустим повторения событий 2015 года", — сказала Ляйен журналистам после саммита лидеров стран ЕС, состоявшегося в четверг в Брюсселе, подчеркнув, что "пока мы не наблюдаем миграционных потоков в Европу, но должны быть готовы".

"Мы сделали выводы из прошлого, и сегодня мы лучше подготовлены", — добавила она.

Тема миграции не планировалась как одна из главных на саммите в Брюсселе, однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвали ЕС подготовиться к возможному росту миграции на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Десять лет назад миллионы людей бежали в Европу, особенно из Сирии, где шла гражданская война. Только в 2015 году более одного миллиона человек подали заявления о предоставлении убежища в ЕС.

В совместном заявлении по итогам саммита лидеры блока указали, что "ЕС готов полностью мобилизовать свои дипломатические, юридические, оперативные и финансовые инструменты, чтобы предотвратить неконтролируемые миграционные потоки в ЕС и обеспечить безопасность в Европе".

"Мы не можем рисковать повторением таких потоков беженцев и мигрантов в ЕС, какие наблюдались в 2015–2016 годах", — отметили Фредериксен и Мелони в письме, направленном в среду руководству Европейской комиссии, Европейского совета и другим лидерам стран ЕС.

Лидеры Дании и Италии призвали Европейскую комиссию рассмотреть механизмы, которые могли бы действовать как "аварийный тормоз" в случае масштабного миграционного движения.

Фредериксен в интервью датскому телевидению в качестве возможного решения упомянула правило, позволяющее не впускать просителей убежища на границе.

Международные организации и Европейская комиссия заявили, что в настоящее время не видят признаков масштабных потоков беженцев с Ближнего Востока в Европу. Однако продолжающийся конфликт уже вызвал перемещение миллионов людей в регионе.

Фредериксен и Мелони призвали усилить помощь на местах, чтобы предотвратить массовую миграцию в Европу, отметив в письме, что "мы можем помочь большему числу людей более эффективно, оказывая поддержку непосредственно в регионах их происхождения".

Мелони известна своей жёсткой позицией по вопросам миграции, тогда как Фредериксен готовится к парламентским выборам, которые состоятся на следующей неделе. Политические партии Дании уже долгое время конкурируют между собой в призывах к ужесточению миграционной политики.

Страны ЕС уже длительное время обсуждают возможность дальнейшего ужесточения новых правил в рамках общей системы предоставления убежища, которая должна вступить в силу в июне.

Целью является более равномерное распределение просителей убежища между странами-членами и ускорение рассмотрения заявлений. Кроме того, в последние годы ЕС расширил сотрудничество с рядом третьих стран для предотвращения нежелательной миграции.