Силы обороны Украины находятся почти на тех же позициях, что и год назад, однако потери российских войск растут, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ЛЕТА со ссылкой на INTERFAX-UKRAINA.

"Если сравнивать с прошлым годом, мы находимся почти на тех же позициях, только потери россиян растут", — сказал он в разговоре с блогером Максом Клименко.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский 23 февраля сообщил, что с конца января украинские военные освободили 400 квадратных километров территории на юге Украины. 3 марта Зеленский заявил, что в ходе контрнаступательных операций с начала года Силы обороны освободили 460 квадратных километров территории Украины.

17 марта Зеленский отметил, что в прошлом месяце Силы обороны освободили больше территорий, чем российские оккупационные силы смогли захватить.