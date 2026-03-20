Сэкономят на уборке

Дата публикации: 20.03.2026
В авиакомпании начали тестировать варианты экономии средств.

С 16 по 29 марта примерно на 20 европейских маршрутах Lufthansa будет действовать концепция "сокращенной уборки", - пишет Deutsche Welle.

Туалеты будут убираться только по запросу, а мусор из карманов сидений выбрасываться только "по мере необходимости". Число уборщиков, которые будут выборочно проверять места на чистоту, сократится с 4 до 2 человек, следует из внутренней служебной записки для экипажа Lufthansa, опубликованной на портале Aerotelegraph.

В Lufthansa пояснили тест концепции новой программой компании по экономии средств, в рамках которой планируется сократить 4 тысячи сотрудников. Уборка "по мере необходимости" - не единственное нововведение ради сокращения расходов. Ранее Lufthansa отменила бесплатное бронирование мест в зависимости от тарифа, а также сократила питание на борту - теперь пассажиры эконом-класса получают только миниатюрную бутылочку воды и кусочек шоколада. Кроме того, авиакомпания стала строже контролировать ручную кладь у выхода на посадку. Перевес можно оплатить на месте, с помощью онлайн-терминала.

Примечательно, что билеты Lufthansa на короткие рейсы зачастую стоят гораздо дороже, чем у конкурентов-лоукостеров, таких как Ryanair или Easyjet, указывает журнал Spiegel.

Читайте нас также:
#уборка #пассажиры #экономия #расходы #тарифы
Редакция BB.LV
