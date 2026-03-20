В США допустили уничтожение двух стран из-за войны с Ираном 0 1084

В мире
Дата публикации: 20.03.2026
Изображение к статье: В США допустили уничтожение двух стран из-за войны с Ираном
ФОТО: Global Look Press

Миршаймер: эскалация конфликта с Ираном будет дорого стоить США и Израилю.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к уничтожению Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, опубликованному в соцсети X.

Он отметил, что многие считали Иран слабым противником, но у него есть «козыри в рукаве» и он отличается образованностью и проницательностью. «Если дело дойдет до крайностей, они смогут стереть с лица Земли такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, уничтожить их как полноценные общества», — считает эксперт.

Он пояснил, что для Ирана конфликт с США и Израилем является экзистенциальным. Вашингтон и Тель-Авив выступают с прямыми угрозами в адрес Тегерана, но им стоит отбросить мысли об эскалации и начать обдумывать пути отступления, подытожил Миршаймер.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением крупнейшего в мире нефтегазового месторождения «Южный Парс» в случае, если Тегеран нанесет удар по Катару.

#Иран #США #ближний восток #Израиль #Дональд Трамп #угрозы #политика
