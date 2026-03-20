Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Внезапно: Иран оказался слишком большим, чтобы его контролировать

В мире
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Аятоллы контролируют почти 10-миллионный Тегеран.

Аятоллы контролируют почти 10-миллионный Тегеран.

Боевые действия на земле столкнутся с неизбежными проблемами.

Иран — одно из крупнейших государств в Юго-Западной Азии. В мире по площади он занимает 17-е место. На инфографике показано, как соотносятся размеры Ирана с другими странами и регионами мира.

Площадь Ирана составляет 1,65 миллиона квадратных километров. Государство занимает около 3,6% площади Азии.

Территория Ирана примерно в два раза меньше территории Индии — самого населенного государства в мире. При этом население Ирана превышает 93 миллиона человек, а население Индии — 1,47 миллиарда человек.



Площадь Ирана в 79 раз превосходит размеры Израиля (22 тысячи квадратных километров). Между тем, США (9,8 миллиона квадратных километров) больше Ирана примерно в 6 раз.

Европа (10,3 миллиона квадратных километров) также могла бы вместить на своей территории шесть Иранов. При этом Австралия превосходит Иран по размеру примерно в 5 раз.

Россия по площади обгоняет Иран более чем в 10 раз. Размеры Ирана также уступают Красноярскому краю (2,37 миллиона квадратных километров), но превосходят Тюменскую область (1,46 миллиона квадратных километров вместе с Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом).

Недавно Дональд Трамп резко раскритиковал союзников по НАТО за их отказ помочь Вашингтону с разблокированием прохода танкеров и прочих торговых судов через Ормузский пролив, однако при этом заявил, что США не нуждаются ни в чьей помощи.

#НАТО #Иран #Дональд Трамп #геополитика #население #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео