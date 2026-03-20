Иран — одно из крупнейших государств в Юго-Западной Азии. В мире по площади он занимает 17-е место. На инфографике показано, как соотносятся размеры Ирана с другими странами и регионами мира.

Площадь Ирана составляет 1,65 миллиона квадратных километров. Государство занимает около 3,6% площади Азии.

Территория Ирана примерно в два раза меньше территории Индии — самого населенного государства в мире. При этом население Ирана превышает 93 миллиона человек, а население Индии — 1,47 миллиарда человек.

Площадь Ирана в 79 раз превосходит размеры Израиля (22 тысячи квадратных километров). Между тем, США (9,8 миллиона квадратных километров) больше Ирана примерно в 6 раз.

Европа (10,3 миллиона квадратных километров) также могла бы вместить на своей территории шесть Иранов. При этом Австралия превосходит Иран по размеру примерно в 5 раз.

Россия по площади обгоняет Иран более чем в 10 раз. Размеры Ирана также уступают Красноярскому краю (2,37 миллиона квадратных километров), но превосходят Тюменскую область (1,46 миллиона квадратных километров вместе с Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом).

