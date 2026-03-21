Ни одна война не способна полностью уничтожить ядерные амбиции Ирана, даже если его объекты будут серьезно повреждены. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS News.

Да, нынешние боевые действия существенно отбросили иранскую ядерную программу назад, однако не могут обеспечить долгосрочное решение проблемы, выразил мнение Гросси, отметив, что после завершения военной операции "останется ряд серьезных вопросов".

Одним из ключевых факторов он назвал накопленные Ираном запасы обогащенного до 60% урана, который "очень близок" к уровню, необходимому для создания ядерного оружия. Эти материалы сохранятся независимо от исхода конфликта.

Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что точный масштаб разрушений пока невозможно оценить, поскольку инспекторы агентства не имеют доступа к объектам. Неизвестно, сколько инфраструктуры и оборудования уцелело – полностью или частично.

Даже в случае повреждений восстановление возможно, поскольку страна обладает необходимыми знаниями. Гросси отметил, что реконструкция будет "вполне возможной", так как Иран уже умеет создавать подобные технологии. Он сравнил этот процесс со сборкой "сложной стиральной машины" и добавил: "Невозможно разучиться тому, чему уже научился".

Прокомментировал Гросси и возможность операции по изъятию обогащенного урана с участием специальных подразделений США или Израиля. Глава МАГАТЭ выразил сомнения в реализуемости такого сценария, указав на технические сложности. По его словам, речь идет о контейнерах с газообразным гексафторидом урана высокой концентрации, с которым крайне трудно обращаться.

Он отметил, что эти трудности обсуждались даже во время переговоров, а также предположил наличие ложных контейнеров и других материалов, способных усложнить задачу.

"Я не говорю, что это невозможно… но это была бы чрезвычайно сложная операция", – подчеркнул он.

Гросси также сообщил, что ведет контакты как с администрацией США, так и с Ираном относительно будущего контроля над ядерными материалами после окончания боевых действий. При этом он отказался раскрывать детали общения с иранской стороной, заявив, что было бы "несправедливо" сообщать о позиции министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.