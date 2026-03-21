Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США и Израиль нанесли новый удар по ядерному объекту в Иране

Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: США и Израиль нанесли новый удар по ядерному объекту в Иране
ФОТО: Youtube

США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана.

«Обогатительный комплекс имени мученика Ахмади Рошана в Натанзе был атакован сегодня утром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки не зафиксировано утечек радиоактивных материалов, угрозы для населения прилегающих районов нет.

17 марта сообщалось о падении снаряда на территорию иранской атомной электростанции «Бушер». В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что подобные действия противоречат всем международным нормам, которые касаются неприкосновенности военных атак на ядерные объекты.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео