Трамп поддержал требования вывести американских военных с баз Рота и Морон, назвал союзников «трусами» и исключил любое перемирие с Ираном. Испания эвакуирует военных из Ирака на фоне непрерывного роста цен на нефть.

Президент США практически не оставил пространства для двусмысленных трактовок. Отвечая на вопрос о давлении со стороны части конгрессменов с требованием вывести американские военные базы из таких стран, как Испания, Дональд Трамп ответил, что те, кто этого добивается, «правы».

Это заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как сенатор-республиканец Линдси Грэм открыто призвал перебазировать самолёты, размещённые на базах Рота и Морон, в страну, «на которую мы действительно сможем положиться в момент серьёзных испытаний».

Это не первые разногласия с Мадридом. Трамп уже грозил Испании торговыми мерами в ответ на отказ разрешить использование её военных объектов в операциях, связанных с конфликтом с Ираном, а ранее выражал недовольство нежеланием правительства Педро Санчеса увеличить оборонные расходы до 5 % ВВП, на чем настаивал Вашингтон. Теперь изменился тон: это уже не завуалированная угроза, а открытая поддержка тех, кто призывает к действиям.

Визит нового посла США в Испании Бенджамина Леона-младшего на военно-морскую базу Рота в тот же день, когда прозвучали эти слова, придаёт происходящему дополнительную, трудно игнорируемую двусмысленность. Леон поблагодарил военнослужащих за их «преданность и службу», но его присутствие так и не прояснило, охлаждаются ли двусторонние отношения или речь идёт лишь о пересмотре договорённостей.

НАТО между давлением и расколом

Вот уже три недели союзники слышат один и тот же упрёк. С тех пор как 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана, Трамп неоднократно призывает союзников присоединиться к операции. Варианты таковы: либо они предоставляют свои базы, либо напрямую участвуя в миссиях по разблокировке Ормузского пролива. В большинстве столиц ответом стали молчание или прямой отказ.

В эту пятницу Трамп пошёл дальше и назвал их «трусами» в публикации на Truth Social, где также предупредил, что без США «НАТО — бумажный тигр». Эта фраза метко описывает сегодняшнюю динамику в альянсе: Вашингтон давит, европейцы тянут время, а трещины становятся всё заметнее с каждой неделей.

Исключение в тот же день поступило из Лондона. Правительство Кейра Стармера объявило о смене позиции и разрешило использование своих баз для «оборонительных операций», призванных обеспечить безопасность судоходства в проливе. Решение вызвало мгновенную реакцию: министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил Стармера в том, что тот ставит под угрозу собственных граждан. Звучало это как прямое, чреватое последствиями, предупреждение.

Испания в свою очередь сохраняет линию премьера-социалиста Санчеса, вкратце сформулированную как «нет войне». Вклад Мадрида в ситуацию в регионе ограничивается развёртыванием фрегата «Кристобаль Колон» в восточной части Средиземного моря в рамках европейской операции. В ней также участвует и Франция, задействовав авианосец «Шарль де Голль», хотя формально эта миссия не связана напрямую с ударами по Ирану.

Нетаньяху не исключает наземную операцию

Пока дипломатические дискуссии продолжаются, на земле бомбардировки не прекращаются. В ночь на пятницу Израиль объявил о новой серии ударов «по самому сердцу Тегерана» - по объектам, которые Силы обороны Израиля описали как «инфраструктуру террористического режима». Иран ответил как минимум четырьмя залпами ракет по Иерусалиму и центру Израиля менее чем за полтора часа.

Также ранее в субботу мэр Хайфы заявил, что зафиксированы новые повреждения в результате иранского удара по нефтеперерабатывающему объекту в порту. Он назвал ситуацию "настоящей русской рулеткой в том, что касается "игры" с жизнями жителей" одного из крупнейших городов Израиля. Он призвал власти закрыть стратегические объекты вблизи Хайфы и других крупных городов.

Биньямин Нетаньяху, который уже несколько недель уклоняется от каких-либо обещаний определить сроки окончания войны, на этой неделе дал понять, что не исключает наземной операции. «Часто говорят, что одной лишь авиацией войну не выиграть», — заметил он, добавив, что существует «множество вариантов» для наземного компонента, которые он предпочёл бы не обсуждать публично.

Эти слова контрастируют с повторяющимися обещаниями Трампа, что наступление закончится «скоро» — словом, которое с каждым днём теряет часть своего смысла. Сам Трамп предельно ясно высказался о своём отношении к перемирию: «Перемирие не подписывают, когда ты буквально уничтожаешь другую сторону».

При этом он не упустил возможности похвастаться ликвидацией высокопоставленных иранских чиновников — заявления не оставили сомнений в том, что Вашингтон в ближайшее время не ищет переговорного выхода из конфликта.

Испания эвакуирует военных, а нефть дорожает без остановки

У конфликта есть и логистическое, и экономическое измерение, которое продолжает усложняться. Эвакуация испанских военнослужащих, размещённых в Ираке, продвигается с трудом. По данным правительства, удалось вывезти около сотни военных, но ещё около 200 человек предстоит репатриировать. Испания подготовила три самолёта для завершения операции, которую власти описывают как «сложную».

Параллельно продолжает расти цена на нефть. Фактическая блокада Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, с самого начала наступления подталкивала рынки вверх, и спустя три недели признаков стабилизации не видно.

Помимо этого, правительство Испании объявило о пакете мер на сумму 5 млрд евро. Они предусматривают, в частности, снижение цены топлива для потребителей до 30 центов за литр и заметную экономию на газе и электричестве за счёт уменьшения НДС с 21 до 10 %, а также ряд других послаблений.