Удар Ирана по британской базе Диего-Гарсия стал демонстрацией силы

Дата публикации: 21.03.2026
ФОТО: Global Look Press

Журналист Боуз назвал удар Ирана по Диего-Гарсия впечатляющей демонстрацией силы.

Ирландский журналист Чей Боуз оценил ракетный удар Тегерана по удаленной британской базе в Индийском океане как впечатляющую демонстрацию силы. Об этом он написал в соцсети X.

Боуз подчеркнул, что Ирану удалось нанести удар по британской базе на острове Диего-Гарсия, которую используют ВВС США, несмотря на заявления Белого дома о том, что страна утратила способность вести боевые действия. Журналист также отметил, что производство и пуск ракет стали возможными даже в условиях жестких санкций.

В субботу иранские СМИ сообщили о запуске двух баллистических ракет по базе Диего-Гарсия. Расстояние от архипелага Чагос, где расположен объект, до Тегерана превышает пять тысяч километров, что, по мнению обозревателей, свидетельствует о наличии у Ирана ракет с дальностью, превышающей оценки его противников.

Читайте нас также:
#Иран #США #санкции #Великобритания #журналист #социальные сети #политика
