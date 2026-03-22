Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к уничтожению двух стран в регионе. Такое мнение высказал в сети X профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, многие считали Иран слабым противником, но Тегеран отличается образованностью и проницательностью и у него оказались «козыри в рукаве». «Если дело дойдет до крайностей, они смогут стереть с лица Земли такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), уничтожить их как полноценные общества», — считает эксперт.

Миршаймер уверен, что Тегеран может нанести огромный ущерб мировой экономике, а США не способны это предотвратить. «Сейчас мы находимся в опасном положении. Но по мере продвижения вперед ситуация только ухудшается», — предупредил аналитик. Он пояснил, что для Ирана конфликт с США и Израилем является экзистенциальным. Вашингтон и Тель-Авив выступают с прямыми угрозами в адрес Тегерана, но им стоит отбросить мысли об эскалации и начать обдумывать пути отступления.

Ввиду решениям бывшего американского президента Джо Байдена большая часть американских противоракет ушла на Украину, что теперь поставило США в достаточно непростое положение.

Несмотря на это, американские и израильские военные силы нанесли в общей сложности более 16 тысяч ударов по территории Исламской Республики с начала провозглашенной совместной военной операции. Об этом рассказали журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на данные Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США и Армии обороны Израиля. Уточняется, что военные Соединенных Штатов уничтожили не менее 7,8 тысячи целей. Посредством их ударов повреждены или поражены оказались более 120 иранских кораблей. Между тем, Израиль нанес около 8,5 тысячи ударов, подсчитали эксперты.

США потратили более 25 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана. Соответствующие данные приводятся на портале Iran War Cost Tracker.