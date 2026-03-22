Politico: ЕС угодил в ловушку Орбана и теперь подыгрывает ему на выборах.

Критики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявляют, что Евросоюз (ЕС) угодил в ловушку политика и теперь невольно подыгрывает ему на выборах. Об этом пишет Politico.

12 апреля в Венгрии пройдут десятые выборы в парламент страны. Противники Орбана отмечают, что план политика по росту собственной репутации в глазах избирателей почти реализован.

По их мнению, «накинувшиеся» на Орбана европейские лидеры сыграли премьеру страны на руку. Теперь в глазах венгерского народа он выглядит единственным, кто не боится пойти против всего объединения, чтобы защитить интересы Венгрии.