Вооруженные силы (ВС) Кубы готовятся на случай возможной атаки со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио в интервью NBC News.

Он подчеркнул, что военные страны в последние дни ведут подготовку к отражению возможной агрессии Вашингтона.

«Мы были бы наивными, если бы не делали это, глядя на то, что происходит в мире. Мы по-настоящему надеемся, что этого (агрессии — прим.) не произойдет», — сказал представитель МИД.

Ранее в марте президент США Дональд Трамп заявил о подготовке новых шагов в отношении Кубы. По его словам, остров находится в «очень плохом положении», поэтому Вашингтон начнет «что-то делать» с Кубой.