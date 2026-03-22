Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лондон готов к атаке на Иран: британская атомная подлодка заняла позицию на Ближнем Востоке

Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

DM: британская атомная подлодка HMS Anson заняла позицию в Аравийском море.

Британская атомная подлодка HMS Anson прибыла на Ближний Восток и заняла позицию в Аравийском море. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что субмарина оснащена наземными ракетами Tomahawk Block IV с дальностью удара до тысячи миль, а также тяжелыми торпедами Spearfish.

Подлодка вышла из австралийского порта Перт 6 марта и заняла позицию «в глубоких водах северной части Аравийского моря», говорится в статье.

Издание пишет, что это может означать возможную атаку британских Военно-морских сил на Иран в случае эскалации конфликта.

#Иран #ближний восток #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео