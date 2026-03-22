Британская атомная подлодка HMS Anson прибыла на Ближний Восток и заняла позицию в Аравийском море. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что субмарина оснащена наземными ракетами Tomahawk Block IV с дальностью удара до тысячи миль, а также тяжелыми торпедами Spearfish.

Подлодка вышла из австралийского порта Перт 6 марта и заняла позицию «в глубоких водах северной части Аравийского моря», говорится в статье.

Издание пишет, что это может означать возможную атаку британских Военно-морских сил на Иран в случае эскалации конфликта.