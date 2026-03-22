Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп назвал величайшего врага США 0 843

В мире
Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп назвал величайшего врага США
ФОТО: Global Look Press

Трамп назвал Демократическую партию величайшим врагом США после Ирана.

Президент США Дональд Трамп назвал величайшим врагом страны после Ирана Демократическую партию. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Теперь, после Ирана, величайшим врагом Америки стала крайне некомпетентная левая Демократическая партия!», — написал Трамп.

В начале 2026 года Трамп предрек скорую попытку импичмента со стороны представителей Демократической партии. По его словам, такое развитие событий возможно в случае поражения республиканцев на выборах в Конгресс США в 2026 году.

Читайте нас также:
#выборы #Иран #США #Дональд Трамп #соцсети #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео