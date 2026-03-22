Financial Times: Иран заявил о смене тактики в борьбе против Израиля и США. Это беспокоит многих западных экспертов и политиков.

Иран перешел от оборонительной к наступательной стратегии в конфликте с США и Израилем. Об этом заявил командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи, пишет Financial Times.

Он отметил, что иранские войска сражаются наиболее эффективным образом из возможных. Также, по мнению генерала, вооруженные силы благодаря молодым ученым создают современное оружие для борьбы с противником.