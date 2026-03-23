Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экс-советник Трампа раскрыл планы США на «Северные потоки»

Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Пападопулос: США хотят инвестировать в «Северные потоки».

США заинтересованы в инвестициях в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Планы Вашингтона в отношении газопроводов раскрыл бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

«Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", я думаю, являются крайне важными и очень интересными проектами для потенциальных инвестиций США», — сказал он.

Пападопулос также отметил, что Штаты стремятся к восстановлению отношений с Россией и хотят, чтобы новая глава в двустороннем сотрудничестве длилась как минимум «до конца этого века».

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

#США #инвестиции #Дональд Трамп #энергетика #дипломатия #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео