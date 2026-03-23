Латвия внезапно оказалась в центре внимания топового американского ТВ. Популярный комик Джимми Фэллон в своем последнем скетче высмеял попытки Дональда Трампа собрать коалицию в Персидском заливе, где из-за конфликта с Ираном парализовано судоходство.

Сюжет строится вокруг того, как президент США поочередно получает отказы от союзников по НАТО. Когда очередь доходит до Риги, диалог принимает неожиданный оборот:

Латвия сказала: “Так далеко не уедешь!” Трамп ответил: “Тебе повезло, что я не знаю, где ты находишься!” В этой же зарисовке досталось и соседям: на отказ Таллина Трамп иронично сетует, что «начинает чувствовать себя одиноким».

Поводом для юмора послужили вполне реальные и резкие заявления Трампа. Ранее он открыто назвал союзников по НАТО трусами за нежелание отправлять военные корабли в Ормузский пролив.

«Они не хотели присоединиться к борьбе, чтобы остановить ядерное государство Иран. Теперь, когда эта борьба военным путем выиграна и им не грозит большая опасность, они жалуются на высокие цены на нефть, но не хотят помогать открыть пролив», - заявил он, подчеркнув, что именно действия Ирана взвинтили цены на топливо по всему миру.