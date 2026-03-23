Международная организация франкоязычных стран (Organisation internationale de la Francophonie, OIF) в канадском Квебеке выпустила доклад о ситуации с французским языком в мире.

По данным OIF, сегодня французский язык занимает четвертое место в мире по распространенности и второе по популярности среди изучаемых языков. В глобальном рейтинге французский уступает только английскому (на нем говорят более 1,5 млрд человек), китайскому (более 1 млрд) и испанскому (более 600 млн), но опережает стандартный арабский. Всего в мире в 2025 году насчитали 396 млн франкоговорящих (в 2022 году их был 321 млн), 65% из них проживают на африканском континенте. Среди изучающих французский — более 170 млн студентов в 36 странах (на 2024 год).

Сильными сторонами французского в докладе называют его «высокий статус в дипломатии, международном праве, культурных связях и определенных научных и академических кругах». Он также черпает свою силу «из литературы, философии, искусства, гастрономии, моды и независимого кино». Кроме этого, французский язык определили третьим по значимости языком в экономике и бизнесе.

Французский язык является официальным (государственным) языком в 29 странах мира. Он широко распространен на нескольких континентах, причем наибольшее количество франкоговорящих проживает в Африке. В общей сложности французский язык является родным или рабочим для более чем 320 миллионов человек.

Основные регионы и страны, где французский — официальный язык:

Европа: Франция, Бельгия (Валлония, Брюссель), Швейцария (Романдия), Люксембург, Монако.

Африка: Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Мадагаскар, Камерун, Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Габон, Чад, Того, Республика Конго, Гвинея и др..

Америка: Канада (Квебек), Гаити.

Океания: Вануату.

Французский язык также имеет официальный статус на заморских территориях Франции, таких как Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон и другие.