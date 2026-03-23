Раскрыт убедивший Трампа ударить по Ирану аргумент Нетаньяху 1 877

В мире
Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт убедивший Трампа ударить по Ирану аргумент Нетаньяху
ФОТО: Global Look Press

NYT: Нетаньяху убедил Трампа, что крах властей Ирана в ходе операции возможен.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом боевых действий убедил президента США Дональда Трампа, что крах властей Ирана в ходе военной операции возможен. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«В преддверии войны Нетаньяху использовал оптимизм [национальной разведывательной службы Израиля] "Моссад" относительно возможности иранского восстания, чтобы убедить Трампа в том, что крах иранского правительства является реалистичной целью», — говорится в материале.

«Моссад» перед этим предложил Нетаньяху разжечь массовое восстание в Иране, которое на фоне начала операции Израиля и США должно было привести к смене режима в Исламской Республике.

Многие высокопоставленные американские чиновники, а также аналитики разведки из Армии обороны Израиля скептически относились к плану. Американские военные пытались объяснить Трампу, что иранцы не выйдут на протесты, пока США и Израиль будут наносить удары по стране, а сотрудники разведки оценили вероятность начала гражданской войны и смены режима в результате массового восстания как низкую.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что агенты израильской спецслужбы «Моссад» звонят иранским командирам и от каждого лично требуют «начать восстание» в Исламской Республике, угрожая расправой.

#Иран #США #Израиль #разведка #политика
