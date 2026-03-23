Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Разработали одну из самых эффективных в мире технологий противодействия дронам»

В мире
Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Разработали одну из самых эффективных в мире технологий противодействия дронам»
ФОТО: dreamstime

Немецкая компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотников, получила заказ на поставку дронов-перехватчиков для Национальной гвардии Украины.

Quantum Systems поставит Украине 15 000 дронов-перехватчиков, - сообщает Deutsche Welle.

Немецкая компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотников, получила заказ на поставку дронов-перехватчиков для Национальной гвардии Украины. Заказу предшествовали инвестиции Quantum Systems в украинского производителя БПЛА WIY Drones.

По словам одного из гендиректоров Quantum Systems Свена Крука, украинские специалисты "разработали одни из самых эффективных в мире технологий противодействия дронам", которые его компания масштабирует на промышленном уровне "и способствует обеспечению безопасности воздушного пространства Украины". Дополнительную информацию производитель пообещал опубликовать "в ближайшее время".

О совместном производстве дронов Quantum Frontline Industries договорились в феврале президент Украины Владимир Зеленский и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. До конца 2026 года предприятие планировало поставить ВСУ не менее 10 000 БПЛА. В феврале же пять европейских государств - Германия, Франция, Польша, Великобритания и Италия - объявили о начале реализации новой программы по производству бюджетных систем противовоздушной обороны и автономных дронов. В основе проекта лежит украинский опыт, полученный за четыре года войны.

Читайте нас также:
#авиация #Украина #безопасность #технологии #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео