Quantum Systems поставит Украине 15 000 дронов-перехватчиков, - сообщает Deutsche Welle.

Немецкая компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотников, получила заказ на поставку дронов-перехватчиков для Национальной гвардии Украины. Заказу предшествовали инвестиции Quantum Systems в украинского производителя БПЛА WIY Drones.

По словам одного из гендиректоров Quantum Systems Свена Крука, украинские специалисты "разработали одни из самых эффективных в мире технологий противодействия дронам", которые его компания масштабирует на промышленном уровне "и способствует обеспечению безопасности воздушного пространства Украины". Дополнительную информацию производитель пообещал опубликовать "в ближайшее время".

О совместном производстве дронов Quantum Frontline Industries договорились в феврале президент Украины Владимир Зеленский и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. До конца 2026 года предприятие планировало поставить ВСУ не менее 10 000 БПЛА. В феврале же пять европейских государств - Германия, Франция, Польша, Великобритания и Италия - объявили о начале реализации новой программы по производству бюджетных систем противовоздушной обороны и автономных дронов. В основе проекта лежит украинский опыт, полученный за четыре года войны.