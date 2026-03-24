Фон дер Ляйен: «Мы найдем способ направить эти деньги Украине, даже если придется действовать в обход» 3 456

Дата публикации: 24.03.2026
Строгая хозяйка Евросоюза.

Евросоюз намерен во что бы то ни стало довести до конца план военной помощи Украине на сумму 90 миллиардов евро, рассчитанный на 2026 и 2027 годы, несмотря на категорическое несогласие Будапешта. С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС.

В Брюсселе нарастает напряжение вокруг финансирования Киева: решение о выделении массивного пакета военной помощи застряло на этапе согласования из-за жесткой позиции венгерского премьера Виктора Орбана.

Однако в Еврокомиссии дают понять, что готовы играть вдолгую и искать юридические лазейки, лишь бы не оставлять украинскую сторону без обещанных ресурсов в ближайшие два года. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комментируя итоги саммита, прямо указала на виновника пробуксовки, но поспешила успокоить союзников: Брюссель не намерен отступать.

По словам фон дер Ляйен, средства, которые должны поступить в распоряжение Киева в течение следующих двух лет, фактически заморожены в переговорном процессе.

Причина тому — неуступчивость одного из национальных лидеров, который традиционно выступает против военной поддержки Украины и расширения санкций против России. Тем не менее, глава Еврокомиссии подчеркнула, что сложившаяся коллизия — это не точка невозврата, а лишь временное препятствие.

«Мы найдем способ направить эти деньги Украине, даже если придется действовать в обход действующих процедур», — заявила она, оставив за скобками вопрос о том, как именно Европа собирается преодолевать право вето, закрепленное в европейском законодательстве.

На данный момент детали обходного маневра не разглашаются, что порождает волну слухов и предположений в политических кругах. Эксперты допускают, что Брюссель может задействовать механизмы межправительственных соглашений вне общей структуры бюджета ЕС или прибегнуть к помощи «коалиции желающих» среди стран-членов, которые готовы внести взносы напрямую.

Однако такой путь чреват новыми задержками и юридическими коллизиями. Сумма в 90 миллиардов евро является критически важной для украинской стороны: она позволит закрыть наиболее острые потребности в вооружениях и содержании армии на перспективу ближайших двух лет.

#Виктор Орбан #Украина #санкции #финансы #дипломатия #Урсула Фон Дер Ляйен #Евросоюз #политика
