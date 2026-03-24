Строгая хозяйка Евросоюза.
На данный момент детали маневра не разглашаются.
Евросоюз намерен во что бы то ни стало довести до конца план военной помощи Украине на сумму 90 миллиардов евро, рассчитанный на 2026 и 2027 годы, несмотря на категорическое несогласие Будапешта. С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС.
В Брюсселе нарастает напряжение вокруг финансирования Киева: решение о выделении массивного пакета военной помощи застряло на этапе согласования из-за жесткой позиции венгерского премьера Виктора Орбана.
Однако в Еврокомиссии дают понять, что готовы играть вдолгую и искать юридические лазейки, лишь бы не оставлять украинскую сторону без обещанных ресурсов в ближайшие два года. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комментируя итоги саммита, прямо указала на виновника пробуксовки, но поспешила успокоить союзников: Брюссель не намерен отступать.
По словам фон дер Ляйен, средства, которые должны поступить в распоряжение Киева в течение следующих двух лет, фактически заморожены в переговорном процессе.
Причина тому — неуступчивость одного из национальных лидеров, который традиционно выступает против военной поддержки Украины и расширения санкций против России. Тем не менее, глава Еврокомиссии подчеркнула, что сложившаяся коллизия — это не точка невозврата, а лишь временное препятствие.
«Мы найдем способ направить эти деньги Украине, даже если придется действовать в обход действующих процедур», — заявила она, оставив за скобками вопрос о том, как именно Европа собирается преодолевать право вето, закрепленное в европейском законодательстве.
На данный момент детали обходного маневра не разглашаются, что порождает волну слухов и предположений в политических кругах. Эксперты допускают, что Брюссель может задействовать механизмы межправительственных соглашений вне общей структуры бюджета ЕС или прибегнуть к помощи «коалиции желающих» среди стран-членов, которые готовы внести взносы напрямую.
Однако такой путь чреват новыми задержками и юридическими коллизиями. Сумма в 90 миллиардов евро является критически важной для украинской стороны: она позволит закрыть наиболее острые потребности в вооружениях и содержании армии на перспективу ближайших двух лет.
