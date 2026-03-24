Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обрушился с критикой на европейское руководство, заявив, что оно должно быть благодарно за то, что "кто-то устраняет ядерную угрозу", исходящую от Ирана. Он ответил на вопросы в интервью Euronews после того, как лидеры ЕС призвали к дипломатическому взаимодействию.

Беннетт сказал, что США и Израиль "делают тяжелую работу, как мы привыкли", борясь с тем, что он описал как фундаменталистскую, радикальную исламистскую ядерную угрозу.

"Если бы мы не приняли меры, Европа оказалась бы под страшной угрозой баллистических ракет и ядерного оружия, - сказал он в интервью Euronews. - Мы ведем вашу войну, мы ожидаем вашей поддержки".

Когда его спросили о конкретных странах, он отказался от комментариев, но предположил, что Израиль защищает "Мадрид и Барселону", нападая на Иран, имея в виду Испанию.

Премьер-министр Испании Педро Санчес стал первым европейским лидером, осудившим американо-израильскую войну как нарушающую международное право и назвавшим нападение незаконным.

Санчес также ведет активную политическую кампанию под лозунгом "Нет войне".

Беннет назвал действия испанского правительства "просто отвратительными, невероятно разочаровывающими".

На саммите, состоявшемся в Брюсселе на прошлой неделе, европейские лидеры призвали "к деэскалации, максимальной сдержанности, защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры и полному соблюдению международного права всеми участвующими сторонами", включая Устав ООН.

Беннет ответил, что Израиль ведет самую "справедливую из войн", и сказал, что военная кампания оправдана, потому что "нельзя позволить надвигающейся угрозе вырасти настолько большой".

Вопрос о непосредственности угрозы был поставлен под сомнение.

На прошлой неделе Джо Кент, высокопоставленный сотрудник американской разведки, назначенный президентом Дональдом Трампом, подал в отставку в знак протеста против войны.

Он утверждал, что Иран "не представляет непосредственной угрозы" для США, и в своем письме заявил, что администрация Трампа оказалась под давлением Израиля и того, что он назвал "его мощным американским лобби".

Беннет назвал Кента "ничтожеством, не имеющим никакого значения... Он уйдет в мусорный ящик истории". Бывший премьер-министр усилил значение угрозы, исходящей от Ирана, как требующей немедленных действий.

"Если вы позволяете угрозе расти и расти, в какой-то момент она становится настолько большой, что вы больше не можете управлять угрозой. Как в случае с Северной Кореей, где мир бездействовал, и теперь никто не может позаботиться и ликвидировать это ядерное оружие. Как Гитлер", - сказал он.

Отвечая на вопрос о сроках войны и ее целях, Беннет сказал, что Израилю нужно время.

Его комментарии идут вразрез с мнением президента Трампа, который в понедельник заявил, что поставит Ирану пятидневный ультиматум, продлив предыдущий срок, для проведения переговоров и заключения сделки.

Не уточняя, Трамп заявил, что США ведут переговоры с высокопоставленным лицом в Иране, которое, как предполагается, является председателем иранского парламента, и сказал, что переговоры ведутся.

Тегеран отрицает факт переговоров в государственных СМИ.

Отвечая на вопрос о том, работает ли Израиль в соответствии с графиком Трампа и согласится ли он на сделку на тех же условиях, что и президент США, Беннет сказал: "Это зависит от обстоятельств".

"Наша цель - полностью ликвидировать ядерную программу и гарантировать, что они никогда не получат ядерное оружие. То же самое с баллистическими ракетами и ликвидацией прокси-террористов. Мы должны увидеть, какова будет сделка", - сказал он в интервью Euronews.