Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оперативнее радара: прокуратура Литвы поспешила назвать залетевший дрон российским 1 483

Дата публикации: 24.03.2026
BNS
ФОТО: dreamstime

Премьер-министр Инга Ругинене во вторник подтвердила, что беспилотник, упавший более суток назад в Варенском районе, был украинским и предназначался для атаки на цель на территории России.

«Дрон, пересекший наше воздушное пространство и залетевший в Варенский район, был украинским дроном. Он связан с операцией, которую украинцы проводили в ту ночь против России», — сказала премьер журналистам во вторник после заседания Комиссии по национальной безопасности.

«Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что это был сбившийся с курса дрон», — добавила она.

Ругинене прокомментировала инцидент после того, как в понедельник утром на озеро Лависас в Варенском районе упал беспилотник, вошедший в воздушное пространство Литвы. Армейские радары объект не зафиксировали.

Интересно, что за два часа до завявления премьера прокуратура Литвы сообщила, что инцидент в Варенском районе, где на озеро упал и взорвался беспилотник, будет расследоваться в рамках дела о вероятных военных преступлениях России в Украине.

#Литва #Украина #безопасность #прокуратура #дроны #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео