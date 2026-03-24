Премьер-министр Инга Ругинене во вторник подтвердила, что беспилотник, упавший более суток назад в Варенском районе, был украинским и предназначался для атаки на цель на территории России.

«Дрон, пересекший наше воздушное пространство и залетевший в Варенский район, был украинским дроном. Он связан с операцией, которую украинцы проводили в ту ночь против России», — сказала премьер журналистам во вторник после заседания Комиссии по национальной безопасности.

«Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что это был сбившийся с курса дрон», — добавила она.

Ругинене прокомментировала инцидент после того, как в понедельник утром на озеро Лависас в Варенском районе упал беспилотник, вошедший в воздушное пространство Литвы. Армейские радары объект не зафиксировали.

Интересно, что за два часа до завявления премьера прокуратура Литвы сообщила, что инцидент в Варенском районе, где на озеро упал и взорвался беспилотник, будет расследоваться в рамках дела о вероятных военных преступлениях России в Украине.