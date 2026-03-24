За 15 минут до поста Трампа о переговорах с Ираном на бирже прошли сделки с нефтяными фьючерсами на 850 млн долларов. Белый дом отвергает обвинения в утечке инсайдерской информации.

За 15 минут до того, как президент США Дональд Трамп опубликовал 23 марта пост о "продуктивных переговорах" с Ираном, на нью-йоркской бирже были совершены подозрительные сделки с нефтяными фьючерсами на сотни миллионов долларов, сообщила газета The Financial Times во вторник, 24 марта. Между 6:49 и 6:50 по вашингтонскому времени было проведено более 6200 операций с фьючерсами на нефть Brent и WTI на общую сумму около 850 млн долларов. Пост Трампа появился в 7:04.

Сразу после заявления Трампа о пятидневной отсрочке ударов по иранским электростанциям мировые цены на нефть резко упали, а фондовые индексы пошли вверх. Однако ситуация изменилась, как только Иран заявил, что никаких переговоров не было - индексы начали снижаться, а нефтяные фьючерсы подорожали. Выбор времени для сделок, отметил один из биржевых аналитиков, "вызывает вопросы". Координировались ли они заранее, пока неизвестно.

Белый дом отверг подозрения в утечке инсайдерской информации. Заместитель пресс-секретаря Куш Десаи заявил, что администрация не потерпит незаконного использования служебного положения, назвав предположения об обратном "необоснованными и безответственными".

Bloomberg: Союзники отговаривали Трампа от ударов

Союзники США и страны Персидского залива предупреждали Трампа, что удары по энергетической инфраструктуре Ирана обернутся катастрофой, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их оценке, нанесение долгосрочного ущерба иранской инфраструктуре почти неизбежно превратит страну в "несостоявшееся государство" (failed state) после окончания войны. Bloomberg также связывает решение Трампа отложить удары со стремлением успокоить рынки.

21 марта Трамп потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив в течение двух суток, пригрозив в случае отказа уничтожить иранские электростанции. 23 марта он объявил об отсрочке ударов, сославшись на "продуктивные переговоры" с Тегераном. По его словам, от американской стороны в них участвовали зять президента Джаред Кушнер и спецпредставитель Стив Уиткофф.

Кто именно представлял Иран, Трамп не уточнил, назвав лишь "высокопоставленного уважаемого лидера". The Jerusalem Post писала, что переговоры якобы вел спикер иранского парламента Мохаммадбагер Галибаф - но он это отрицает. Иран в целом отрицает сам факт ведения переговоров с США.