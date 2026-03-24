Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Европе вводят лимиты при покупке топлива: топливный кризис усиливается 1 900

Дата публикации: 24.03.2026
Изображение к статье: В Европе вводят лимиты при покупке топлива: топливный кризис усиливается
ФОТО: Unsplash.com

На фоне роста цен на нефть из-за ситуации вокруг Ирана ряд стран ЕС начал вводить ограничения на продажу топлива. Водители в отдельных регионах уже сталкиваются с лимитами на заправку, что свидетельствует об усилении кризиса на рынке горючего.

Наиболее жесткие меры первыми внедрили Словения и Словакия. В Словении частным водителям разрешено заправлять не более 50 литров топлива в сутки, а для бизнеса установлен предел в 200 литров. Власти объясняют такие шаги ажиотажным спросом и проблемами с логистикой, несмотря на наличие запасов.

В Словакии пошли другим путем - там установлен финансовый лимит: не более 400 евро на одно транспортное средство. Для грузового транспорта это особенно чувствительно, поскольку такая сумма покрывает лишь часть объема бака.

Эксперты отмечают, что ситуацию усугубляет так называемый "топливный туризм", когда водители из соседних стран пересекают границы в поисках более дешевого топлива. Кроме того, жители начали активно запасаться горючим, что приводит к быстрому опустошению резервуаров на заправках.

Ограничения уже создают проблемы для транспортной и логистической отрасли: перевозчики вынуждены искать топливо за границей, чаще останавливаться и повышать тарифы, что в перспективе может привести к росту цен на товары.

Некоторые страны пытаются смягчить последствия кризиса финансовыми мерами. Так, Италия объявила о временном снижении акцизов и выделении 100 миллионов евро на поддержку транспортных компаний. Однако специалисты предупреждают, что такие шаги не решают проблему в целом, и рынок будет оставаться нестабильным, пока сохраняется напряженность на Ближнем Востоке.

#Иран #Европа #логистика #энергетика #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео