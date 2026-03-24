На фоне роста цен на нефть из-за ситуации вокруг Ирана ряд стран ЕС начал вводить ограничения на продажу топлива. Водители в отдельных регионах уже сталкиваются с лимитами на заправку, что свидетельствует об усилении кризиса на рынке горючего.

Наиболее жесткие меры первыми внедрили Словения и Словакия. В Словении частным водителям разрешено заправлять не более 50 литров топлива в сутки, а для бизнеса установлен предел в 200 литров. Власти объясняют такие шаги ажиотажным спросом и проблемами с логистикой, несмотря на наличие запасов.

В Словакии пошли другим путем - там установлен финансовый лимит: не более 400 евро на одно транспортное средство. Для грузового транспорта это особенно чувствительно, поскольку такая сумма покрывает лишь часть объема бака.

Эксперты отмечают, что ситуацию усугубляет так называемый "топливный туризм", когда водители из соседних стран пересекают границы в поисках более дешевого топлива. Кроме того, жители начали активно запасаться горючим, что приводит к быстрому опустошению резервуаров на заправках.

Ограничения уже создают проблемы для транспортной и логистической отрасли: перевозчики вынуждены искать топливо за границей, чаще останавливаться и повышать тарифы, что в перспективе может привести к росту цен на товары.

Некоторые страны пытаются смягчить последствия кризиса финансовыми мерами. Так, Италия объявила о временном снижении акцизов и выделении 100 миллионов евро на поддержку транспортных компаний. Однако специалисты предупреждают, что такие шаги не решают проблему в целом, и рынок будет оставаться нестабильным, пока сохраняется напряженность на Ближнем Востоке.