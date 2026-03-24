В Колумбии при крушении военного самолёта много погибших 0 737

В мире
Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV

На юге Колумбии в понедельник при крушении военного транспортного самолёта с 125 людьми на борту погибли как минимум 66 человек, ещё несколько десятков получили ранения, сообщили официальные лица, пишет LETA со ссылкой на AFP/AP.

Самолёт "C-130 Hercules" потерпел крушение вскоре после взлёта в муниципалитете Пуэрто-Легисамо, расположенном недалеко от южной границы с Эквадором и Перу. На борту находились 125 человек — 114 пассажиров и 11 членов экипажа.

Источник в вооружённых силах сообщил, что погибли 58 военнослужащих армии, шесть военнослужащих военно-воздушных сил и двое полицейских.

На распространяемых в интернете кадрах местных СМИ виден чёрный столб дыма, поднимающийся с места падения самолёта.

На место катастрофы направлены спасательные команды, начато расследование причин аварии.

Катастрофа произошла в приграничном районе, где в последние недели наблюдалась активная военная деятельность — армии Колумбии и Эквадора ведут борьбу с наркокартелями и вооружёнными группировками.

"Это событие очень болезненно для страны, — заявил министр обороны Педро Санчес. - Мы надеемся, что наши молитвы помогут облегчить боль".

Это уже вторая авария самолёта "C-130 Hercules" в Южной Америке менее чем за месяц.

27 февраля грузовой самолёт боливийской армии "C-130 Hercules", перевозивший банкноты, разбился при посадке у Ла-Паса. В той аварии погибли как минимум 24 человека.

Редакция BB.LV
