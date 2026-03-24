В Литву вернулись первые задержанные в Беларуси грузовики 4 692

В мире
Дата публикации: 24.03.2026
Первые литовские грузовики, задержанные в Беларуси, вернулись в Литву после того, как в понедельник авторитарный президент Александр Лукашенко дал зеленый свет на их выезд, сообщил представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Как сообщил BNS представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис, первые грузовики пересекли границу Литвы через пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" около 5 часов утра.

«Час назад, около 5 утра, через оба пограничных пункта начали проезжать освобожденные грузовые автомобили», – сказал Мишутис во вторник утром.

По предварительным данным, это грузовики литовской регистрации.

Ранее BNS сообщало, что в понедельник Лукашенко принял решение разрешить выезд из страны грузовым автомобилям с литовскими номерами. Об этом сообщило белорусское государственное информационное агентство «БелТА».

По данным агентства, транспортные средства смогут выехать после получения от перевозчиков оплаты за стоянку. Белорусское агентство заявило, что эта плата «в несколько раз меньше», чем установленный ранее Минском сбор в размере 120 евро в сутки.

Государственный таможенный комитет Беларуси, который цитирует «БелТА», сообщил, что более 1,9 тыс. грузовиков и полуприцепов смогут выехать с территории Беларуси в направлении Литвы «в соответствии с законодательством».

Несмотря на открытую границу, минский режим с конца октября прошлого года не выпускал литовские машины из страны и направлял их на специальные стоянки, где за каждый грузовик или полуприцеп взималась плата в размере 120 евро в день, а через четыре месяца Минск обещал их конфисковать.

