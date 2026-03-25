Венгрия прекратит поставки газа Украине до тех пор, пока не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу «Дружба», заявил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ЛЕТА со ссылкой на BBC.
"Мы постепенно прекращаем поставки газа из Венгрии в Украину и будем хранить оставшийся газ в Венгрии", — заявил премьер в видео на платформе Facebook.
Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию был остановлен в конце января после того, как Киев сообщил о повреждениях трубопровода на территории Украины в результате российского удара.
Орбан отвергает утверждения о технических проблемах трубопровода и неоднократно требовал от Украины возобновить транзит, однако безрезультатно.
В марте Венгрия заблокировала перечисление ранее согласованного кредита Европейского союза в размере 90 миллиардов евро Киеву до тех пор, пока не будет восстановлена работа «Дружбы».
В Венгрии 12 апреля ожидаются выборы.
По мере приближения дня голосования Орбан все активнее позиционирует себя как противника поддержки Украины со стороны ЕС.
В СМИ также появлялись сообщения о том, что российская разведка якобы предлагала инсценировать покушение на Орбана, чтобы повысить его шансы на успех на выборах.
