США предложили 15-пунктный план завершения войны с Ираном, при этом Пакистан играет роль посредника в передаче этого предложения Тегерану, сообщили во вторник СМИ, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Израильская телерадиокомпания N12 сообщила, что проект плана предусматривает обязательства Ирана не приобретать ядерное оружие и передать свои запасы обогащённого урана Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Американское новостное издание "Axios", ссылаясь на информированный источник, сообщило, что специальный посланник США Стив Уиткофф проинформировал президента США Дональда Трампа о согласии Ирана с рядом ключевых пунктов, включая передачу своих запасов обогащённого урана.

Пока неясно, каким образом Тегеран официально отреагирует на это предложение, сообщает газета "New York Times". Также неизвестно, какой будет реакция Израиля, вовлечённого в этот конфликт.

Трамп неоднократно заявлял, что Иран стремится к достижению соглашения.

"Мы на самом деле ведём переговоры с нужными людьми, и они очень хотят заключить сделку", — сказал Трамп во вторник в Вашингтоне.

Он также отметил, что со стороны США в переговорах участвуют государственный секретарь Марко Рубио и вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.