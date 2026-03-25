Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп призвал венгров голосовать за Орбана 2 482

Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Трамп призвал венгров голосовать за Орбана
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил "полную и безоговорочную поддержку" премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, призвав избирателей голосовать за него на парламентских выборах, которые пройдут в апреле, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Орбан "является по-настоящему сильным и влиятельным лидером с доказанными феноменальными результатами", заявил Трамп на платформе "Truth Social", похвалив его за борьбу с нелегальной иммиграцией, восстановление закона и порядка, а также за то, что отношения с Вашингтоном выводятся на "новые высоты сотрудничества".

"Я с гордостью поддержал Виктора при его переизбрании в 2022 году и для меня честь сделать это снова. День выборов — 12 апреля 2026 года", — заявил Трамп.

"Идите и голосуйте за Виктора Орбана! Я с ним до конца", — призвал венгров президент США.

Еще 21 марта Трамп пожелал Орбану победы на выборах "с большим перевесом голосов".

В начале апреля в Будапеште ожидается визит вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, что должно свидетельствовать о политической поддержке.

Ранее СМИ сообщали, что Служба внешней разведки России (СВР) якобы предложила инсценировать покушение на Орбана, чтобы улучшить его результат на парламентских выборах в апреле.

Читайте нас также:
#Виктор Орбан #выборы #США #Дональд Трамп #дипломатия #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео