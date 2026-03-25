Президент США Дональд Трамп во вторник выразил "полную и безоговорочную поддержку" премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, призвав избирателей голосовать за него на парламентских выборах, которые пройдут в апреле, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Орбан "является по-настоящему сильным и влиятельным лидером с доказанными феноменальными результатами", заявил Трамп на платформе "Truth Social", похвалив его за борьбу с нелегальной иммиграцией, восстановление закона и порядка, а также за то, что отношения с Вашингтоном выводятся на "новые высоты сотрудничества".

"Я с гордостью поддержал Виктора при его переизбрании в 2022 году и для меня честь сделать это снова. День выборов — 12 апреля 2026 года", — заявил Трамп.

"Идите и голосуйте за Виктора Орбана! Я с ним до конца", — призвал венгров президент США.

Еще 21 марта Трамп пожелал Орбану победы на выборах "с большим перевесом голосов".

В начале апреля в Будапеште ожидается визит вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, что должно свидетельствовать о политической поддержке.

Ранее СМИ сообщали, что Служба внешней разведки России (СВР) якобы предложила инсценировать покушение на Орбана, чтобы улучшить его результат на парламентских выборах в апреле.