На состоявшихся во вторник парламентских выборах в Дании социал-демократы во главе с премьер-министром Метте Фредериксен и левый блок получили наибольшее число голосов, однако не смогли обеспечить себе большинство, свидетельствуют официальные результаты после подсчёта всех голосов, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В парламенте, состоящем из 179 депутатов, левый блок получил 84 места, а правый блок — 77 мест.

Центристская партия "Модераты", представленная бывшим премьер-министром и нынешним министром иностранных дел Ларсом Лёкке Расмуссеном, получила 14 мест и вновь может сыграть решающую роль в формировании нового правительства.

Социал-демократы показали на этих выборах худший результат более чем за 120 лет.

В предвыборной кампании Фредериксен подчёркивала, что Дания должна продолжать перевооружение и помогать защищать Европу от угроз со стороны России, а также признавалa, что отношения с США придётся выстраивать заново.

Отношения Дании с Вашингтоном обострились, поскольку президент США Дональд Трамп неоднократно выражал желание установить контроль над Гренландией — автономной территорией Дании. Ещё сравнительно недавно Трамп не исключал возможности применения военной силы для достижения этой цели, однако в январе заявил, что такой вариант больше не рассматривается. Он также отказался от намерения вводить дополнительные таможенные тарифы для европейских стран, которые в ситуации вокруг Гренландии выразили твёрдую поддержку Дании.

Жёсткая позиция Фредериксен в конфликте с Трампом повысила её рейтинги, помогая стабилизировать правительство после предыдущего снижения популярности. Стремясь воспользоваться этим, Фредериксен объявила парламентские выборы. Согласно датскому законодательству, она должна была объявить новые выборы до 31 октября, когда исполняется четыре года с предыдущих выборов.

Фредериксен старалась представить себя как надёжного кризисного менеджера. В настоящее время она возглавляет трёхпартийную центристскую коалицию, однако опросы показывают, что после выборов этот альянс может не сохраниться.

В ходе предвыборной кампании в основном доминировали внутренние вопросы, включая цены на продукты питания и топливо, будущее сельского хозяйства, чистую питьевую воду и стандарты благополучия животных на свинофермах.

В то же время национал-консерваторы пытались заручиться поддержкой, призывая к более жёсткой иммиграционной политике.