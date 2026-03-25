«Существует другой путь» между «идеологами "Непокорной Франции"» и «демагогами из "Национального объединения"», — заявил лидер правых «Республиканцев» (LR) Брюно Ретайо после объявления результатов выборов мэров Франции. По его словам, правые центристы «остаются и более чем когда-либо являются первой политической силой на местном уровне». Ретайо также жестко раскритиковал альянсы с крайне левой LFI, на которые шли представители левоцентристских сил.

Бывший премьер-министр Габриэль Атталь объявил об избрании 200 мэров от его партии «Возрождение» (Renaissance). Кандидат, к примеру, будет новым мэром Анси. «Впервые во Франции партия «Возрождение» будет руководить городом с населением более 100 тысяч человек», — порадовался Атталь.

Жордан Барделла выразил радость по поводу результатом «Национального объединения», назвав его «самым крупным прорывом в истории» партии. «Никогда еще у "Национального объединения" и его союзников не было столько избранных представителей по всей территории Франции», — заявил Барделла. По его словам, «эти успехи — не итог, а лишь начало» за год до президентских выборов.

Ранее в борьбе за должность мэра Парижа победу одержал социалист Эмманюэль Грегуар, участвовавший в выборах в альянсе с «зелеными» и коммунистами. Действующие мэры Марселя и Лиона — социалист Бенуа Пайян и «зеленый» Грегори Дусе — были переизбраны. Также сохранил пост мэра Гавра бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Если говорить о выводах, которые извлекут партии из итогов муниципальных выборов, одним из ключевых моментов станет вопрос союзов политических сил и их целесообразности — в особенности в перспективе президентской кампании 2027 года.

В первую очередь, этот вопрос коснется левых. Результаты второго тура голосования указывают на то, что альянс социалистов и «зеленых» с крайне левой «Непокорной Францией» (LFI) далеко не всегда становился залогом успеха. В частности, так произошло в Пуатье, Безансоне и Лиможе — там умеренно левые списки слились для второго тура со списками LFI, в итоге власть переходит к правым. При этом в ряде городов, включая Париж, Марсель и Лилль, наблюдается обратное: кандидаты от умеренных левых не пошли на союз с LFI и удержали лидерство.

«Мы — полезная сила там, где другие являются лишь оппортунистами без ориентиров», — заявил лидер LFI Жан-Люк Меланшон. Он подчеркнул, что его партия «пришла на помощь многим спискам старых традиционных левых», и раскритиковал своих союзников, отметив, что Социалистическая партия «потянула LFI за собой вниз».

Спорной стратегию союзов социалистов с LFI назвал и экс-президент, член Социалистической партии Франсуа Олланд. По его словам, руководство партии зашло в тупик, соглашаясь во втором туре на альянсы без какой-либо четкой политической линии. Первый секретарь партии «не сумел установить ясные правила для альянсов и проявить необходимую авторитетность, чтобы определить, что допустимо, а что нет», — посетовал экс-президент, намекая на союзы социалистов с «Непокорной Францией».

Что касается крайне правого «Национального объединения», оно укрепило свою базу — действующие мэры от этой партии были, в большинстве случаев, переизбраны. Однако в некоторых новых городах партия столкнулась со сложностями во втором туре: к примеру, в Ниме и Тулоне кандидаты от «Национального объединения» выглядели фаворитами по итогам первого тура, однако во втором туре — в частности, из-за объединения других политических сил — они уступили.