В ночь на 25 марта беспилотники упали на территории Латвии и Эстонии. Рига и Таллинн заявили, что дроны прилетели со стороны России.

Сразу две страны Балтии сообщили о падении беспилотников на своей территории - инциденты произошли в ночь на среду, 25 марта. Воздушные силы Латвии зафиксировали в воздушном пространстве БПЛА, летевший со стороны России, сообщает онлайн-издание Delfi. Беспилотник взорвался на территории Краславского края. Жертв среди гражданского населения нет, гражданская инфраструктура не пострадала, сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.

Еще один неопознанный летательный аппарат вошел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси, совершил небольшой поворот и улетел в направлении России. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в связи с инцидентом прервал рабочий визит в Украину и вернулся на родину.

В Эстонии в ту же ночь дрон врезался в трубу Аувереской электростанции. Энергетическая компания Enefit Power сообщила, что электростанция не получила непосредственных повреждений, и инцидент не оказывает существенного влияния на энергосистему страны.

"Речь идет о последствиях полномасштабной агрессивной войны со стороны России. Можно предположить, что подобные инциденты будут повторяться", - цитирует слова генерального директор Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон сайт Национальной телерадиовещательной компании Эстонии.

В Латвии допустили украинский след

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в эфире телеканала TV3, что беспилотник, упавший в Краславском крае, мог быть украинским - как и дрон, упавший в Литве днем ранее. В понедельник, 23 марта, дрон упал на территории Литвы, не причинив ущерба.

Литовские власти сообщили, что, по имеющимся данным, это был один из украинских беспилотников, участвовавших в ударе по Ленинградской области: он мог сбиться с курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

Удары по Ленинградской области

На фоне инцидентов в странах Балтии украинские военные дважды атаковали Ленинградскую область - в ночь на 23 марта и в ночь на 25 марта. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что в первую ночь над областью было сбито более 70 дронов, во вторую - более 50.

В результате атак пострадали порт Приморск, где загорелись резервуары с нефтью, и порт Усть-Луга, где также вспыхнул пожар.